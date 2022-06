RIVM: ‘duurzame’ innovaties tegen stikstof uit veestallen werken veel slechter dan aangenomen

Een veestal met een vloer die stikstofemissie reduceert. De bestaande technieken zijn gemiddeld veel minder effectief dan leveranciers en veehouders claimen. Beeld Ronald Hissink

Boeren die hun veestapel willen uitbreiden, krijgen daardoor gemakkelijker een vergunning voor bedrijfsuitbreiding. Dat dure stalinnovaties in de praktijk niet goed werken, ziet politiek Den Haag liever niet onder ogen. Vrijdag presenteren landbouwministers Henk Staghouwer en Christianne van der Wal hun grote plan van aanpak om de stikstofcrisis op te lossen. De twaalf provincies krijgen dan te horen met hoeveel procent zij hun stikstofemissies moeten verlagen en welke middelen het rijk daarvoor beschikbaar stelt.

Vast staat dat beide ministers zwaar zullen inzetten op het populaire middel ‘technische innovatie’. Onder grote druk van de landbouwlobby trekt het kabinet minstens 1,2 miljard euro subsidie uit voor het verduurzamen van veestallen. Omdat de sector zich fel verzet tegen krimp van de veestapel willen coalitiepartijen CDA, VVD en ChristenUnie zoveel mogelijk gebruik maken van emissiearme staltechnieken om het stikstofprobleem op te lossen.

Critici noemen dat een heilloze weg. De bestaande technieken zijn gemiddeld veel minder effectief dan leveranciers en veehouders claimen. Een hoge ambtenaar van het RIVM, de instantie die de stikstofuitstoot van de landbouw berekent, trok tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in de Tweede Kamer een parallel met het dieselschandaal in de auto-industrie.

Autofabrikanten beweerden dat hun dieselauto’s aan strenge Europese en Amerikaanse uitstootnormen voldeden. In 2014 bleek dat die lage uitstootcijfers alléén gehaald werden in een zeer specifieke testopstelling in een laboratorium. Bij normaal rijgedrag op de weg stootten de ‘sjoemeldiesels’ veel meer stikstofoxiden uit dan de fabrikanten opgaven.

Bedrijfsuitbreiding

Dit is ook het geval bij een groot deel van de stalinnovaties die de ammoniakuitstoot van veehouderijen moeten beperken. De provincies die de natuurvergunningen verlenen moeten nagaan of de gevraagde bedrijfsuitbreiding een toename van de stikstofneerslag op een beschermd natuurgebied veroorzaakt. Zo ja, dan mag de provincie de vergunning niet verlenen zonder aanvullende maatregelen te nemen.

Een veehouder die een vergunning aanvraagt voor bedrijfsuitbreiding, moet de provincie vertellen om welk staltype het gaat. Als zijn nieuwe stal is uitgerust met een luchtwasser of een emissiearme stalvloer gaat de provincie ervan uit dat de uitstoot per dier veel lager is dan in de oude, niet duurzame stal. Hiervoor gelden vaste reductiepercentages (Rav-factoren). Een varkensstal met een biologische luchtwasser stoot op papier 85 procent minder ammoniak uit dan een stal zonder zo’n luchtwasser, maar met hetzelfde aantal varkens.

Doordat duurzame staltechnieken in theorie zo enorm effectief zijn, zou het lonen in zulke technieken te investeren. In een duurzame stal kunnen boeren veel meer dieren houden, terwijl hun stikstofuitstoot op papier toch daalt.

In werkelijkheid daalt die uitstoot per koe, varken of kip niet, of veel minder dan aangenomen. Meerdere onderzoeken hebben dit inmiddels aangetoond. Zo zijn er sterke aanwijzingen dat door emissiearme stalvloeren gemiddeld evenveel ammoniak in het milieu wordt verspreid als door reguliere stallen. Luchtwassers zijn in de praktijk tientallen procenten minder effectief dan op papier. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten besloot het RIVM twee jaar geleden de landelijke stikstofuitstoot niet langer te berekenen op basis van de flatterende Rav-factoren, maar op basis van realistischer, veel lagere reductiepercentages.

Varkens en vleeskuikens

Emissiearme stalvloeren in rundveehouderijen emitteren volgens het RIVM 55 procent meer stikstof dan de provincies aannemen bij de vergunningverlening. De uitstoot van emissiearme stalvloeren in varkenshouderijen ligt 83 procent hoger dan eerder aangenomen. En voor een bepaalde type duurzame stal voor vleeskuikens is de werkelijke emissie maar liefst 378 procent hoger dan in de vergunningen staat. Geen wonder dat pluimveehouderijen de Top 100 van grote stikstofuitstoters in de landbouw domineren, die het RIVM heeft opgesteld.

Het RIVM gebruikt dus andere, hogere emissiecijfers voor dezelfde staltechnieken dan de provincies doen bij de vergunningverlening. Daar zijn geen goede argumenten voor. De rechter vindt daar wat van: die vernietigt sinds 2019 de ene na de andere natuurvergunning van veehouderijen. Rechtbanken verwijzen daarbij steevast naar het recente wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit van technische innovaties in twijfel trekt. Volgende week dinsdag wordt deze kwestie in hoger beroep voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter, de Raad van State.

Dat stalinnovaties in de praktijk niet goed werken lijkt deels, net als in het dieselschandaal, het gevolg van bewuste manipulatie. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit merken op dat het aantal combi-luchtwassers op onverklaarbare wijze halveerde toen de Rav-factor van dit type luchtwasser naar beneden werd bijgesteld. Van de ene op de andere dag beweerde een groot aantal varkenshouders over een ander type luchtwasser met een hogere Rav-factor te beschikken. Gegevens die de boeren zelf doorgeven komen niet altijd overeen met de werkelijkheid, leren onder andere de mestfraude-, kalverfraude- en bermfraudeschandalen.

Perfect onderhoud

Dit betekent natuurlijk niet dat alle boeren sjoemelen. De techniek werkt alleen naar behoren als er perfect onderhoud wordt gepleegd en de veehouder de – vaak nogal arbeidsintensieve – instructies van de fabrikant nauwgezet opvolgt. Dat gebeurt lang niet altijd, uit tijdgebrek, onwetendheid of slordigheid. Mogelijk heeft de leverancier het duurzame stalsysteem verkeerd geïnstalleerd. In de weerbarstige praktijk gaat er dus van alles mis met die innovatieve staltechnieken.

Ondertussen lobbyen de boeren zich een slag in de rondte om het kabinetsbeleid te beïnvloeden ten gunste van méér technische innovatie en minder krimp van de veestapel. Ze willen daarbij zoveel mogelijk ‘baas op eigen erf’ blijven en zo min mogelijk belast worden met administratieve rompslomp en controles van inspectiediensten. Geef de boeren de regie, is de boodschap van belangenorganisatie LTO. Zij weten zélf het beste hoe ze hun stikstofuitstoot kunnen verlagen.