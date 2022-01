RIVM constateert sterke toename herinfecties door omikron

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit op de XL-vaccinatie locatie van de GGD in de Utrechtse Jaarbeurs. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Sterke stijging herhaalde coronabesmetting door omikron

Voor de tweede keer corona krijgen komt steeds vaker voor. Tot omikron in het land was waren herinfecties zeldzaam. De afgelopen maanden werd slechts 3 procent van de bevestigde besmettingen geconstateerd bij mensen die opnieuw besmet raakten twee maanden of langer na de vorige besmetting. In de week voor Kerst steeg dit naar 5 procent, en rond de jaarwisseling naar 8 procent. Vorige week was al bij 13 procent positieve testen, ruim 1 op de 8, sprake van een herinfectie. Dit blijkt uit cijfers die het RIVM dinsdag voor het eerst publiceerde. Van de 91 duizend Nederlanders die sinds begin 2021 voor de tweede keer een positieve testuitslag kregen, zijn er ruim 25 duizend in de afgelopen week geregistreerd. Het werkelijke aantal mensen dat meerdere malen corona opgelopen heeft zal hoger liggen, zeker in de allereerste coronagolf werd er nauwelijks getest.

Veel nieuwe besmettingen bij jongeren, nog niet bij ouderen

De Nederlandse besmettingscijfers waren nog nooit zo hoog, vooral bij jongeren stijgt het aantal meldingen snel. In de leeftijdsgroep van de 18 tot en met 24-jarigen kreeg ruim 3 procent in één week tijd een positieve testuitslag. Ook bij middelbare scholieren is de bevestigde besmettingsgraad veel hoger dan het gemiddelde in Nederland. Het aantal positieve testen bij kinderen van basisschoolleeftijd stijgt ook weer iets, na vijf weken van daling. Bij ouderen neemt het aantal gemelde besmettingen juist af. De omikrongolf lijkt 70-plussers vooralsnog niet te bereiken.

Nooit eerder zette Nederland zoveel coronaprikken in een week tijd

Het boosterprikken in Nederland gaat nu snel. Bijna 1,9 miljoen mensen kregen deze week een boosterprik toegediend. Dit is het hoogste aantal gezette coronavaccins in een week tijd. In de eerste vaccinatiecampagne was het weekrecord zo’n 1,7 miljoen prikken. In totaal zijn nu 6,6 miljoen extra prikken gezet. Dat betekent dat 38 procent van alle Nederlanders is geboosterd. Nederland is nu het snelst ‘boosterende’ EU-land, met bijna 11 toegediende doses per 100 inwoners in een week. Alleen Malta komt hierbij in de buurt. Door deze inhaalslag is het aandeel geboosterden in Nederland nu bijna even hoog als in Frankrijk en Italië. In België en Duitsland kreeg ruim 40 procent van de bevolking een booster. In koplopers Denemarken en Malta heeft al ruim de helft van de inwoners een extra prik gehad.