RIVM: ‘Alle wijzers in het rood’, maar er is ook goed nieuws

Een pop-up-vaccinatielocatie van de GGD in Zandvoort, bedoeld voor niet-mobiele ouderen. Beeld ANP

‘Alle wijzers in het rood’, aldus het RIVM in het wekelijkse nieuwsbericht, maar gunstige trends zijn er ook. De besmettingscijfers stijgen in alle leeftijdsgroepen, in bijna alle regio’s verslechtert de situatie. Toch zijn ook lichtpuntjes te zien in de cijfers, de toename gaat minder snel dan vorige week en opnieuw is minder sterfte gemeld. Bij verpleeghuisbewoners daalt het aantal nieuwe meldingen nog steeds, en onder 80-plussers, waar de vaccinatiegraad hoog is, neemt het aantal positieve testen minder snel toe.

Hoewel er geen sprake is van een echte trendbreuk, rept het RIVM toch van ‘wijzers in het rood’. Aura Timen, hoofd Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM zegt hierover: ‘Dit is een waarschuwing dat de seinen nog steeds op rood staan, zeker nu de paasdagen eraan komen, waarin de behoefte om bij familie te zijn groot is. Vooral de toename van besmettingen bij thuiswonende 70-plussers baart ons zorgen. Dit is een kwetsbare groep waar de vaccinatiegraad nog laag is’.

Die ontwikkeling is precies wat ze vreesde, dat ‘de stijging van besmettingen onder jongeren nu ook doorzet naar oudere leeftijdsgroepen’. Goed nieuws is er ook. Timen: ‘De cijfers in zorginstellingen en bij de alleroudsten zijn gunstig, daar daalt het aantal meldingen en overlijden minder mensen.’

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 7.400 coronabesmettingen gemeld, bijna 900 meer dan de week daarvoor. Dit is een toename op weekbasis van 13 procent, iets minder dan de stijging van 16 procent van de week daarvoor.

Het RIVM meldt vandaag 5.909 nieuwe besmettingen, gisteren 6.824. Op maandag en dinsdag is het aantal meldingen vaak lager, omdat in het weekend minder wordt getest. De weekcijfers zeggen meer over de trend. Vorige week dinsdag was het aantal meldingen iets lager dan vandaag, namelijk 5.560.

Ruim 550 duizend Nederlanders lieten zich afgelopen week testen bij de GGD, bijna 33 duizend meer dan een week eerder. De toename van het aantal meldingen is niet volledig te verklaren door meer testen, het percentage positieve testen loopt op, van 8,1 naar 8,5 procent.

In alle leeftijdsgroepen stijgt het aantal meldingen. Onder 18 tot 24-jarigen zijn de meeste besmettingen geregistreerd, 422 per 100 duizend inwoners. De stijging was het grootst onder zeventigers, in deze leeftijdsgroep stijgt het aantal gemelde besmettingen met 19 procent op weekbasis naar 163 per 100 duizend.

Vooral in de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid en Limburg-Noord worden veel besmettingen gemeld. Met meer dan 388 gemelde besmettingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week testen hier veel meer mensen dan gemiddeld. In heel Nederland zijn deze week 296 besmettingen per 100 duizend inwoners gemeld.

De sterftecijfers zijn ook deze week weer lager dan de week daarvoor. Deze week rapporteerde het RIVM 171 overledenen, vorige week 223.