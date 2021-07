RIVM: 72 procent van de jongeren wil een prik, meer weerstand bij ouders

De 13-jarige Thijs krijgt een coronavaccinatie op Ameland, de eerste plek waar jongeren terecht konden om een prik te halen. Beeld Rebecca Fertinel

Dit blijkt uit een onderzoek van de gedragsunit van het RIVM dat vrijdagmiddag is gepubliceerd. Hieraan deden zo’n 1.500 jongeren mee. Het zou volgens het RIVM mogelijk zijn dat jongeren die besluiten deel te nemen aan zo’n onderzoek iets positiever staan tegenover vaccinatie dan gemiddeld.

Deze week besloot het kabinet dat ook tieners tussen de 12 en 18 jaar in aanmerking komen voor vaccinatie. Vanaf deze vrijdag kunnen zij daarvoor een afspraak maken bij de GGD. De GGD let er daarbij op dat de kinderen zelf beslissen. ‘Als ouders bellen voor een prikafspraak, wordt nadrukkelijk gevraagd of het kind zelf aan de lijn kan komen', zegt een GGD-woordvoerder.

16- en 17-jarigen zijn vaker bereid zich te laten vaccineren (79 procent) dan 12- tot 15-jarigen (68 procent), blijkt uit het RIVM-onderzoek. Opvallend is dat de jongeren zelf positiever staan tegenover het vaccineren van hun leeftijdsgroep dan hun ouders: van ouders is zo’n 69 procent voor een prik voor hun kinderen; uit eerdere onderzoeken kwam een percentage van nauwelijks meer dan 50 procent. Hoogopgeleide kinderen willen vaker de prik dan kinderen met een lage opleiding. Ook volgen tieners vaak hun ouders: als die zich hebben laten vaccineren, willen zij dat meestal ook.

Jongeren die zich willen laten inenten zeggen dat zij dat doen voor de bescherming van de eigen gezondheid en die van anderen. Ook willen zij bijdragen aan een uitweg uit de crisis. Dit zijn min of meer dezelfde argumenten als die volwassenen aandragen. Degenen die de prik niet willen zeggen dat zij bang zijn voor onbekende langetermijngevolgen en bijwerkingen. Ook zeggen sommige tieners dat ze nog niet genoeg informatie over de vaccins hebben voor een volmondig ja. Ook veel ouders die twijfelen over vaccinatie van hun kinderen zeggen dat zij zich zorgen maken over de gevolgen op de lange termijn en de bijwerkingen.