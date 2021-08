RIVM: 19 van de 20 mensen die met corona in het ziekenhuis belandden waren niet of onvolledig gevaccineerd

Beeld ANP

Ook ziet het RIVM, dat de cijfers vrijdagmiddag naar buiten bracht, geen afname in werkzaamheid van de vaccins door de tijd heen. Uit de Nederlandse statistieken blijkt dat het meest gebruikte vaccin in ons land, dat van Pfizer, voor zo’n 98 procent beschermt tegen ziekenhuisopname. Dat is zelfs nog wat meer dan het verwante vaccin van Moderna, waarmee ongeveer één miljoen mensen zijn ingeënt.

Door de bank genomen voorkomt vaccinatie in Nederland 95 procent van de ziekenhuisopnames, en 97 procent van de ic-opnames, blijkt uit de nieuwe analyse. Het risico om in het ziekenhuis te belanden is voor iemand die volledig is gevaccineerd, ongeveer 20 keer lager dan voor iemand die niet is ingeënt. De kans op ic-opname is zelfs 33 keer zo klein.

In totaal werden afgelopen lente en zomer 15.222 Nederlanders met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Van hen was slechts 4,6 procent volledig gevaccineerd. Haast 90 procent van de ziekenhuispatiënten was ongevaccineerd, nog eens 7,4 procent was onvolledig gevaccineerd.