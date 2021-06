Risiconiveaus verlaagd door aanhoudende afname besmettingen, ook in India gunstige trend

Een medewerker van Amazon wordt in Bangalore ingeënt. Beeld AFP

Door aanhoudende dalingen zijn ook de risiconiveaus inmiddels lager

Door de dalende trend is Nederland dit weekeinde zowel bij besmettingen als bij nieuwe ziekenhuisopnamen op een lager risiconiveau aanbeland. Voor de eerste keer sinds september 2020 is het aantal besmettingen lager dan 100 personen per 100 duizend inwoners. Bij deze aantallen is niet langer sprake van het niveau ‘ernstig’, maar spreekt de overheid van ‘zorgelijk’. Het aantal besmettingen is op weekbasis ook met 24 procent gezakt naar 2.300 gemiddeld per dag. Bij de ziekenhuisopnamen wijzigde het risiconiveau dit weekend ook van ‘zeer ernstig’ naar ‘ernstig’. Dagelijks komen er nu nog 75 personen het ziekenhuis binnen met corona, veel lager dan de circa 300 nieuwe patiënten per dag in de maand april. Een voorwaarde voor een verlaging van het risiconiveau is wel dat deze afname beklijft, en het gemiddeld aantal opnamen minstens nog een week op dit niveau blijft of verder daalt. De bezetting in het ziekenhuis is inmiddels voor de eerste keer sinds de maand oktober 2020 lager dan 1.000 patiënten.

India versoepelt de coronamaatregelen in grote delen van het land

In de Indiase hoofdstad New Delhi worden maandag enkele coronamaatregelen versoepeld. Metro’s mogen meer passagiers vervoeren en markten en winkelcentra mogen enkele uren per dag open. In andere delen van het land mogen onder andere restaurants, bioscopen en kantoren heropenen, naarmate de besmettingscijfers in de regio laag blijven. Het dichtbevolkte land werd deze lente getroffen door een van de heftigste uitbraken wereldwijd, en kampte met grote tekorten aan ziekenhuisbedden en medische zuurstof. Sinds begin mei daalt het aantal meldingen in rap tempo, naar deze week 66 per 100 duizend inwoners, waarschijnlijk een onderrapportage aangezien lang niet iedereen wordt getest. De Indiase corona-uitbraak is voorlopig onder controle, maar gezondheidsautoriteiten waarschuwen dat iedere nieuwe golf ernstiger kan worden dan de vorige.