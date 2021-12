Risico’s gaswinning onder Waddenzee vanuit Ternaard onvoldoende onderzocht

Op de dijk bij Ternaard. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

De rapportage over Ternaard, die is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) door ingenieursbureau Arcadis, is volgens de commissie kwalitatief onder de maat. Er ontbreekt ‘essentiële informatie’ over onder meer de effecten op diepe bodemdaling en op de natuur en broedvogels in het gebied.

De NAM wil vanaf het vasteland bij het Noord-Friese dorp Ternaard een gasveld onder de Waddenzee aanboren. Daar zou zo’n 7,5 miljard kubieke meter aardgas te winnen zijn, de helft van wat Nederlandse huishoudens in een jaar verstoken.

Kwetsbaar natuurgebied

Het voornemen is omstreden, vooral omdat de Waddenzee een kwetsbaar natuurgebied is met Natura-2000- en UNESCO Werelderfgoedstatus. Demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat zegt echter geen juridische mogelijkheden te hebben de vergunningaanvraag te weigeren zolang er geen gevaar voor mens en natuur dreigt, mede omdat er al in 1969 een vergunning voor de gaswinning verleend is.

De NAM wil vanaf het vasteland bij het Noord-Friese dorp Ternaard een gasveld onder de Waddenzee aanboren. Dat leidde al tot felle protesten. Beeld ANP

Bovendien zal aardgas, ondanks de Nederlandse ambitie de energievoorziening te verduurzamen, volgens de minister de komende jaren ‘noodzakelijk blijven voor levering van warmte aan de industrie en de gebouwde omgeving’.

Vanuit de samenleving en natuurorganisaties is er veel kritiek: zij vrezen schade aan flora en fauna. Volgens Blok zijn op de korte termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur te verwachten, mede vanwege de toepassing van de hand-aan-de-kraan-aanpak. Dat betekent dat de NAM de gaswinning aanpast of zelfs staakt als er schade aan de natuur optreedt.

In de vergunningsprocedure zit inbegrepen dat de commissie MER als onafhankelijk orgaan de milieueffectrapportage beoordeelt. Die commissie beoordeelt de milieueffectrapport inzake Ternaard nu als onvoldoende toegankelijk voor besluitvormers en belanghebbenden en onvoldoende actueel. Belangrijker is dat volgens de commissie op acht punten essentiële informatie ontbreekt.

Geologische opbouw zeebodem

Zo ontbreekt een gedegen uitleg over de geologische opbouw van de zeebodem boven Ternaard. Daardoor kan niet goed voorspeld worden of en in welke mate gasboringen tot bodemdaling zullen leiden. Ook over de kleine kweldergebieden ‘t Skoar en de kwelder bij Wierum is te weinig bekend. Omdat ze gevoelig zijn voor versnelde zeespiegelstijging, kan bodemdaling daar dus een groot effect hebben. De MER moet volgens de commissie de worst case scenario’s schetsen en alternatieven bieden.

Ook vindt de commissie dat de MER tekort schiet over broedvogels in de Waddenzee. Het rapport heeft onvoldoende in beeld waar geluidsverstoring door gasboringen een probleem kan zijn voor de vogels. De aanwezigheid van soorten als de huismus, patrijs, buizerd en sperwer valt volgens de commissie niet uit te sluiten, maar is niet onderzocht. Er zou uitgebreider geïnventariseerd moeten worden welke vogels in het gebied voorkomen en of verstoring dreigt.

Stikstofuitstoot

Ook ontbreekt informatie over de stikstofuitstoot door het extra scheepverkeer van onder meer baggerschepen bij de voorbereidingen van de gasboringen. ‘De bron van depositie (het baggerschip) is dan vlakbij de (nu al overbelaste) Natura 2000 (duin)gebieden op Ameland en Schiermonnikoog’, aldus de commissie. Meer informatie, ook over maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken, is ook hier nodig.

De commissie schrijft zich ervan bewust te zijn dat de voorgenomen gaswinning bij Ternaard onder een vergrootglas ligt in het politieke en maatschappelijke debat. Zij hecht er daarom aan ‘te onderstrepen dat zij geen oordeel uitspreekt over het Ternaard project, bijvoorbeeld in relatie tot de energietransitie of überhaupt over de (on)wenselijkheid van de gaswinning zelf.’

Extra advies

De Tweede Kamer was al niet gerustgesteld en maande de minister extra advies in te winnen. Zowel twee juristen van de Rijksuniversiteit Groningen als de Waddenacademie concludeerden dat de Mijnbouwwet Blok geen uitweg meer biedt om de gaswinning bij Ternaard tegen te houden, maar dat zijn collega-minister Schouten van Landbouw en Natuur dat wel kan met de Natuurbeschermingswet in de hand.

‘Die ruimte is er’, zei Kees Bastmeijer, portefeuillehouder Natuur en Recht bij de Waddenacademie tegen de Volkskrant. ‘En bij twijfel over nadelige gevolgen voor het gebied móét ze zelfs ‘nee’ zeggen.’

Er wordt sinds de jaren 80 op diverse locaties gas gewonnen uit de bodem van de Waddenzee. Een definitief besluit over gaswinning bij Ternaard valt niet eerder dan volgend jaar maart, zei demissionair minister Blok eerder. Hij benadrukte ‘dat gaswinning onder de Waddenzee alleen wordt toegestaan wanneer dit veilig kan voor mens en milieu en gewaarborgd is dat er geen schade ontstaat aan de natuur.’

Wat de invloed invloed van dit nieuwe, kritische rapport zal zijn, is moeilijk te voorspellen. Wel kondigde de minister al aan het advies in de besluitvorming te betrekken. Vorige week werd een ander omstreden project in de Waddenzee na veel maatschappelijke en wetenschappelijke kritiek op de lange baan geschoven. Een stroomkabel voor de aansluiting van een windpark in de Noordzee zou dwars door Schiermonnikoog getrokken worden, maar daarvan is voorlopig geen sprake meer.

Geen natuurgebied in Nederland heeft op papier zo’n heilige status als de Waddenzee, tegelijk wordt het steeds weer belaagd en bedreigd door met name menselijke activiteit. Lees hier onze longread: Wie beschermt de Waddenzee eigenlijk?