Risico op verdrinking tien keer zo groot voor kinderen met een migratieachtergrond

Een 13-jarig meisje is verdronken in recreatieplas Lammetjeswiel in Alblasserdam. Brandweerduikers hebben het slachtoffer uit het water gehaald. Beeld ANP / Video Duivestein VOF inzake MediaTV

Tijdens de warme dagen van afgelopen week zijn vier zwemmers verdronken, onder wie twee kinderen. De een was een 6-jarige jongen uit Oss, geboren in Turkmenistan, de andere jongen was 9 jaar oud en afkomstig uit Afghanistan. Beiden verdronken in een recreatieplas.

Kinderen of jongeren met een niet-Europese migratieachtergrond overlijden veel vaker door verdrinking dan jongeren met een Nederlandse herkomst, zo laten cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zien.

Tussen 2012 en 2021 was het risico op verdrinking onder niet-Europese migranten jonger dan 20 jaar negen tot tien keer groter dan onder jongeren met een Nederlandse herkomst. Ook kinderen met een migratieachtergrond die wel in Nederland zijn geboren, verdrinken vaker.

Kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker dan Nederlandse kinderen geen zwemdiploma, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het SCP. Maar inkomen heeft meer invloed dan afkomst, zagen de onderzoekers. Vooral kinderen met ouders met een laag inkomen hebben een kleinere kans op één of meerdere zwemdiploma’s.

Ieder jaar telt het CBS tientallen ‘accidentele verdrinkingen’. In 2021, het meest recente verslagjaar, waren dit er 80. Een jaar eerder ging het om 107 mensen.

Dit is exclusief verdrinking door een vervoersongeval, moord of zelfdoding. Het CBS telt alleen verdrinkingen onder inwoners – toeristen en arbeidsmigranten worden niet meegeteld. Tussen 2012 en 2021 waren er 220 accidentele verdrinkingen onder niet-inwoners, gemiddeld 22 per jaar. Van hen kwam ongeveer 6 op de 10 uit Duitsland, België of Polen.

Het aantal verdrinkingen is vanaf de jaren zestig sterk gedaald, vooral onder jonge kinderen. De afgelopen jaren verdronken relatief meer zestigplussers dan kinderen onder de 10 jaar. Ongeveer driekwart van de verdrinkingsongevallen vindt plaats in open water, zoals een sloot, gracht, recreatieplas of in de zee. Zo’n 20 procent gebeurt in of rondom huis.