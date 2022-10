Rishi Sunak volgt Liz Truss op als Britse premier

Rishi Sunak verlaat maandag zijn huis. Beeld Getty Images

De 42-jarige Sunak was de grote favoriet geworden voor het premierschap nadat zijn oude rivaal Boris Johnson zondagavond bekend had gemaakt zich niet te kandideren. Penny Mordaunt was de enige andere genomineerde, maar zij haalde niet het benodigde aantal steunbetuigingen en trok zich terug. Sunak is de eerste Britse premier uit een etnische minderheidsgroep. De Conservatieve Partij was ook al verantwoordelijk voor de eerste drie vrouwelijke premiers.

Het feit dat de Britten voor het eerst een premier hebben van Aziatische komaf, is alom verwelkomd. ‘Ik ben blij dat ik in een land woon waarin een Aziatische Brit het hoogste ambt kan bereiken’, twitterde Labour-afgevaardigde Jess Phillips, ‘het is iets om trots op te zijn. Sociale klasse blijft blijkbaar de grootste barrière.’

Grote uitdagingen

Sunak, die begin juli na een conflict met Johnson aftrad als minister van Financiën, staan grote uitdagingen te wachten. Hij moet de Britse economie weer aan de praat krijgen en tegelijkertijd de crisis in de kosten van het levensonderhoud bestrijden, alsmede de crisis in de gezondheidszorg. Naar verwachting zal hij de onlangs aangetreden minister van Financiën Jeremy Hunt handhaven.

Tevens moet Sunak een oplossing vinden voor de problemen omtrent het Noord-Ierse protocol. De brexiteers binnen de partij hebben al gewaarschuwd dat Sunak, die in 2016 voor de Brexit heeft gestemd, niet moet toegeven aan de eisen van de Europese Unie.

De aanhangers van Boris Johnson staan sceptisch tegenover Sunak, omdat zij hem verantwoordelijk houden voor het vertrek van hun held. Sunak prees Johnson en beweerde dat de oud-premier nog zeker een rol kan spelen in het openbare bestuur. Onder de achterban is Johnson ondanks alles favoriet.

De Labour Partij is van mening dat Sunak geen mandaat heeft en om die reden verkiezingen moet uitschrijven. Van dat laatste zal voorlopig geen sprake zijn, omdat de Conservatieven nog steeds op een grote achterstand staan in de peilingen.

Financiële markten positief

Het nieuws dat Sunak op weg is naar 10 Downing Street is positief ontvangen op de financiële markten. De koers van het pond ging omhoog, terwijl de rente op obligaties snel daalde. Onrust in de financiële wereld was de voornaamste reden dat Truss na de presentatie van haar radicale begroting begin deze maand in een recordtijd ten val kwam. Twee maanden geleden had de als behoedzaam bekend staande Sunak, die voor zijn politieke loopbaan bij een hedgefonds werkte, nog de strijd om het partijleiderschap van Truss verloren.