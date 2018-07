Rinske Hillen wint ANV Debutantenprijs 2018 met haar boek Houtrot

Rinske Hillen heeft met haar boek Houtrot de ANV Debutantenprijs 2018 gewonnen. Zij ontving zondagmiddag in het Dordrechts Museum de bijbehorende cheque van 7.500 euro uit handen van Lieke Kézér, vorig jaar winnaar van de boekenprijs voor debuterende auteurs van een oorspronkelijk Nederlandstalige roman of verhalenbundel.

Hillens Houtrot behoorde tot de drie genomineerde boeken die door een vakjury bestaande uit onder meer Volkskrant-boekenrecensent Arjan Peters en schrijver en literair journalist voor De Standaard Jelle van Riet uit het totale fictieaanbod van 2017 op een shortlist was gezet. Hierna mochten honderden geselecteerde lezers uit Nederland en Vlaanderen een oordeel vellen. Uiteindelijk kreeg Houtrot van Rinske Hillen (1975) de voorkeur boven Glorie van Patricia Jozef en Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken van Arjen van Veelen.

Houtrot is onder meer geïnspireerd op de waargebeurde geschiedenis van het grachtenpand Keizersgracht 286 dat eeuwen geleden bekend stond als ‘het spookhuis van Amsterdam’ en twintig jaar geleden instortte door een verrotte fundering. Hillen nam het Amsterdamse grachtenpand als decor voor haar filosofische debuutroman over familiegeheimen, schuldgevoelens en verraad. In haar strak gecomponeerde plot ontrolt het verhaal rond natuurfilosoof en huiseigenaar Bram Wenksterman zich volgens de vakjury tot ‘een even groteske als fijngevoelige drama over een man omringd door verdrietige vrouwen in een grachtenpand dat zich uiteindelijk tot het ware hoofdpersonage ontpopt’.

Voorspelbaar wordt Houtrot niettemin nergens, oordeelde de vakjury over Hillens debuutroman. Al is het maar door ‘talloze sprankelende observaties die getuigen van authentiek schrijfplezier’: Voorbeelden hiervan in Houtrot zijn onder meer, ‘Hij had vastgezeten als een ingelopen stuk kauwgom’ en ‘Tegenwoordig heet iedereen depressief, vroeger haalde je een washandje over je gezicht’.