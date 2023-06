Rinke Terpstra, held van de tramaanslag in Utrecht, krijgt postuum Erepenning voor zijn moed

Het portret van Rinke Terpstra, die in 2019 werd doodgeschoten bij de tramaanslag in Utrecht, wordt vastgehouden door zijn vader Watze Terpstra. Beeld Linelle Deunk

De penning is het burgeralternatief voor de Militaire Willemsorde, die wordt uitgereikt aan militairen die heldendaden hebben verricht. Terpstra redde het leven van vijf medepassagiers.

Op 18 maart 2019 werd Utrecht getroffen door een aanslag op het 24 Oktoberplein. In een rijdend tramstel schoot Gökmen T. vier passagiers dood. Bij de schietpartij raakten meerdere inzittenden en vluchtende passagiers (zwaar)gewond.

Over de auteur

Wil Thijssen is politie- en justitieverslaggever van de Volkskrant. Zij schrijft wekelijks de politieserie Die ene melding. Eerder was zij economieredacteur en reisjournalist.

Uit beelden van veiligheidscamera’s in de tram, die voor het strafproces tegen de schutter werden onderzocht, is gebleken dat Rinke Terpstra (49) op die fatale dag zijn medepassagiers onbaatzuchtig hulp verleende. Hij trok als eerste aan de noodrem. Omdat de voorste tramdeuren van het treinstel waarin werd geschoten gesloten bleven, trapte hij een raam uit de deur. Vervolgens hielp hij eerst vijf medepassagiers door het gat te springen, voordat hij zelf als laatste naar buiten klom. Tijdens zijn sprong werd hij door Gökmen T. in zijn rug geschoten.

De schutter toonde geen spijt of berouw. Na een geruchtmakend proces werd hij op 20 maart 2020 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Ook tijdens het proces noemden enkele overlevenden van de aanslag, in hun slachtofferverklaringen, Rinke Terpstra een held.

De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon die hem vandaag wordt toegekend, is de oudste Nederlandse onderscheiding voor heldendaden die zijn verricht buiten een gewapende strijd. De Erepenning wordt verleend ‘aan hen die een menslievende daad hebben verricht die de kenmerken draagt van moed en zelfopoffering’. De onderscheiding is in 1822 ingesteld door koning Willem I, en werd door hem uitgereikt aan bijvoorbeeld artsen die patiënten verzorgden met – destijds nog – levensgevaarlijke ziekten als cholera. Ook hulpverleners bij reddingsoperaties met gevaar voor eigen leven kregen die eer, net als burgers die overvallers of aanslagplegers overmeesterden of ingrepen bij extreme brand of grote verkeersongevallen met explosiegevaar.

‘Wij vinden het een heel mooi gebaar, en ook zeer terecht’, zegt Bauke Terpstra, de broer van Rinke. ‘Mijn broer dacht altijd eerst aan andere mensen, en dan pas aan zichzelf.’