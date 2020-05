Rimini zoekt wanhopig naar zonaanbidders

In Italië gaan de stranden weer open. Ook voor buitenlandse badgasten. Angst voor corona is niet nodig, bezweert de burgemeester, mede namens de plaatselijke middenstand. ‘Dit is het veiligste strand van Europa.’

Daar is de burgemeester van Rimini, met zonnebril, maar zonder sokken, klaar om het buitenland zijn stad te tonen. ‘Kijk dan, dit is toch geweldig?’, wijst hij naar de enorme lap wit zandstrand voor zijn neus. ‘Als u dit ziet, dan is het toch net alsof er helemaal geen virus is?’

De burgemeester kijkt of zijn woorden het juiste effect hebben op zijn toehoorders, want die kijken hier niet naar zomaar een stad. Ze kijken hier naar Rimini: een begrip in Italië. Of specifieker: een fenomeen. Rimini, in de winter een dorp met 150 duizend inwoners, in de zomer een miljoenenstad, vormt dankzij zijn lange, brede zandstrand, te herkennen aan de doorgaans 50 duizend ordentelijk opgestelde parasols, al sinds begin jaren zestig het onbetwiste epicentrum van de Italiaanse strandcultuur. Ieder jaar weer ligt het hier stampvol ingeoliede Italianen, doorgaans versierd met heel veel tatoeages maar erg weinig badstof.

Voor precies die stad had vandaag – de dag waarop het Italiaanse strandseizoen traditioneel begint – het meest succesvolle seizoen ooit van start moeten gaan. Het is dit jaar immers honderd jaar geleden dat de beroemdste zoon van de stad, regisseur Federico Fellini, hier zijn dolce vita begon. Bovendien had de Ronde van Italië dit jaar besloten Rimini aan te doen en waren alle weersvoorspellingen geweldig. 2020 moest een topjaar worden.

Als er dit jaar geen toeristen komen, dreigt volgens de meest conservatieve schattingen eenvijfde van alle 1.150 hotels failliet te gaan. Beeld Zolin Nicola

Het liep alleen anders, want bij de opening van het strandseizoen wijst burgemeester Andrea Gnassi niet naar een volle Riviera Romagnola, maar naar een uitgestorven Costa Corona. Hoewel het vanaf vrijdag in alle Italiaanse regio’s mogelijk is een strandbedje en een parasol te huren (met uitzondering van Sicilië, waar het seizoen pas op 6 juni opent), is het strand van Rimini nagenoeg leeg. De badgasten zijn op de vingers van één hand te tellen.

En precies daarom heeft burgemeester Gnassi er de afgelopen weken een tweede baan bij genomen, namelijk het rondleiden van zoveel mogelijk internationale journalisten – deze week was het de beurt aan Der Spiegel, Bild, de Frankfurter Algemeine Zeitung, La Repubblica en de Volkskrant – opdat zij aan heel Europa kunnen vertellen dat Rimini beschikt over ‘het grootste en veiligste strand van heel Europa’.

De burgemeester laat even een pauze vallen zodat zijn woorden goed genoteerd kunnen worden. Juist omdat het strand van Rimini zo groot is, zegt hij, is het er makkelijk de in Italië geldende afstandsregels te garanderen. ‘Toeristen hoeven dus niet bang te zijn.’

Sterker nog: ze zijn waarschijnlijk nergens zo veilig als hier, aldus de burgemeester. Zo is het voor Italiaanse strandtenthouders dit jaar verplicht ten minste 10 vierkante meter ruimte rondom elke strandparasol vrij te maken. Rimini is de enige badplaats waar ze die afstand hebben opgeschroefd naar 18 vierkante meter per parasol.

Een jongetje heeft alle ruimte om te rennen. Beeld Nicola Zolin

Zandkastelen

Dat betekent dat gezichtsmaskers niet nodig zijn op het strand, dat nergens plexiglazen hokjes zullen worden geïnstalleerd en dat kinderen genoeg ruimte hebben om te voetballen of zandkastelen te bouwen. En omdat de Adriatische zee bij Rimini erg ondiep is, is er ook in het water meer dan genoeg ruimte om afstand van elkaar te houden.

‘Dit jaar zullen we 40 procent van de 300 duizend ligbedjes in de stad dit jaar niet neerzetten’, zegt Mauro Vanni, eigenaar van strandtent nummer 62. ‘Dat betekent dat iedere toerist beschikt over een soort mini-appartement op het strand.’

Volgens hem is de heersende filosofie in de stad toeristen zoveel mogelijk te ontzien. ‘We moeten aan het begin alleen wat gegevens noteren, zodat we weten dat meneer Van der Meyde op dinsdag met zijn familie bij parasol nummer 52 zat, maar verder zijn het vooral positieve veranderingen die we hebben doorgevoerd.’

Zo worden de wc’s en douches na elk gebruik gereinigd en is het voor gasten mogelijk om, in plaats van in het restaurant van de strandtent, kosteloos het bord spaghetti alle vongole en het glas gekoelde vermentino te laten afleveren bij het strandbedje. Soortgelijke regels gelden ook in de meeste hotels: ontbijt en diner kunnen zonder extra kosten op de kamer worden geserveerd, aldus Patrizia Rinaldis, eigenaar van Hotel Ivano en voorzitter van de lokale hotelvereniging.

‘Er is een enorme zin om weer te beginnen, maar het is ook verschrikkelijk spannend’, zegt Rinaldis. ‘Want wat als er straks, ondanks al onze investeringen, toch geen toeristen komen? De Italiaanse buitengrenzen zijn vanaf 3 juni weliswaar geopend, maar we hebben nog geen idee wat alle andere landen doen? Het enige dat we echt zeker weten, is dat wanneer we allemaal dicht blijven er sowieso geen toeristen komen.’

Het centrum van Rimini, waar veel middenstanders het van toeristen moeten hebben. Beeld Nicola Zolin

En dat is voor een stad als Rimini simpelweg geen optie. In Italië wordt 13 tot 15 procent van het bbp, grofweg 260 miljard euro, verdiend met toerisme. 40 procent van al dat geld wordt uitgegeven aan ’s lands stranden, en van al die duizenden badplaatsen verspreid over de 7.500 kilometer lange Italiaanse kuststrook, is precies deze badplaats, Rimini, het allerbekendst van allemaal.

Als er dit jaar dus geen toeristen komen, dreigt volgens de meest conservatieve schattingen eenvijfde van alle 1.150 hotels in de stad failliet te gaan. Dat betekent dat Rimini verandert in een kustplaats met 240 leegstaande panden aan de strandboulevard, nog afgezien van de vele faillissementen onder de restaurants, souvenirwinkeltjes en discotheken. Als er nu geen toeristen komen, zou een van de meest iconische kustplaatsen van Europa, de geboorteplaats van La dolce vita, weleens ten onder kunnen gaan.

En dus verkondigt iedereen in de stad dezelfde, positieve boodschap: wij bieden meer service en meer ruimte voor dezelfde prijs. Ondertussen hoopt iedereen dat de versoepeling van de Italiaanse lockdown, eerder deze maand, niet leidt tot een hernieuwde piek in het aantal coronabesmettingen. De voorlopige cijfers zijn goed, met donderdag ‘slechts’ 70 doden in heel het land, maar niemand weet of dat zo blijft.

Een meisje poseert in yogahouding voor een foto bestemd voor internet. Beeld Nicola Zolin

Zo is er, als je door de positieve reclameboodschap heen kijkt, wel meer onzeker in de stad. Want hoe zit het eigenlijk met het wereldberoemde nachtleven van Rimini? ‘Voor discotheken is het op dit moment onmogelijk zomaar open te gaan’, antwoordt Marco Tiraferri, eigenaar van twee van de meest roemruchte nachtclubs van heel het land, Peter Pan en Villa delle Rose, lokalen waar de nachten normaal gesproken zwanger zijn van de ondeugd, maar die dit jaar een serieus probleem hebben, want hoe garandeer je anderhalve meter afstand op een dansvloer waar je juist tegen elkaar aan dient te schuren?

Dat kan niet, zegt Tiraferri. Niet voor niets hebben slechts vier van de ongeveer twintig discotheken rond Rimini concrete plannen te openen. Zelf heeft hij bedacht zijn nachtclubs dit jaar om te dopen tot restaurant, zodat vriendengroepen op de dansvloer een tafel kunnen huren waar ze eerst kunnen eten en drinken en vervolgens, zodra de dj begint, kunnen dansen zonder dat er een mondkapje nodig is. Dat heeft grote gevolgen voor de inkomsten van Tiraferri. In zijn Villa delle Rose pasten in normale jaren 2.500 mensen, dit jaar ligt dat maximum op 400, en niemand weet of die ook daadwerkelijk zullen komen.

Rekensommen

Het zijn dergelijke rekensommen die momenteel in heel Italië worden gemaakt. Zo kan strandtenthouder Vanni dit jaar tachtig minder parasols opzetten, waardoor hij in het best mogelijk scenario een omzetdaling van 40 procent heeft, terwijl hij sowieso 15 duizend euro extra kwijt is aan extra schoonmaakmiddelen.

‘Toch weiger ik de prijs voor onze klanten te verhogen’, zegt Vanni. We kunnen het ons simpelweg niet permitteren mensen af te schrikken. En inderdaad, dat gaat ons geld kosten, maar als we niets doen, zijn de gevolgen op de lange termijn nog veel groter.’

‘Het is dit jaar belangrijker dan ooit onze gasten goed te behandelen’, zegt ook burgemeester Gnassi aan het einde van zijn promotiepraatje. ‘Heb je trouwens gezien hoe schoon het water vandaag is? Geweldig toch? Schrijf je dat wel op?’