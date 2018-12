Rijzende Democratische ster Ocasio-Cortez is kritiek op haar kleding en ervaring beu

Ocasio-Cortez gebruikt handig haar grote macht op Twitter en Instagram in haar gevecht met politieke tegenstanders. Beeld EPA

Ocasio-Cortez, die dagelijks de Kop van Jut is van conservatieven omdat ze zich met trots een ‘socialist’ noemt, was boos. Ze wees haar 1,5 miljoen twittervolgers erop hoe de Republikeinse fractieleider Paul Ryan, een man, positief werd bejegend toen hij ooit als jongeling in het parlement belandde.

‘Er is een dubbele standaard als Paul Ryan als 28-jarige wordt gekozen en onmiddellijk het voordeel van de twijfel krijgt en als geniaal wordt gezien’, twitterde de vrouw die een van de grootste verrassingen was in de tussentijdse verkiezingen van november. ‘Ik won de voorverkiezingen op mijn 28ste en ik werd direct met wantrouwen bejegend, bekritiseerd vanwege mijn kleding en voor bedrieger uitgemaakt.’

Een paar dagen daarvoor had de Democraat uit New York nog een twittergevecht gevoerd met Donald jr., de zoon van president Trump. Donald jr. had haar ‘socialistische’ oplossingen voor Amerika’s economische problemen neergesabeld. ‘Alsjeblieft, ga vooral zo door’, waarschuwde Ocasio-Cortez, wijzend op de macht die de Democratische meerderheid in het Huis van Afgevaardigden nu heeft om achter de president aan te gaan.

Alexandria Ocasio-Cortez bezoekt kort na de verkiezingen in november Capitol Hill in Washington. Beeld AP

Zeker niet saai

Ocasio-Cortez moet nog worden beëdigd, maar één ding staat nu al vast: de debatten in het Huis worden zeker niet saai als zij zich zal roeren. Voor de Republikeinen staat zij gelijk met hogere belastingen en onmogelijke progressieve plannen die alleen maar zullen leiden tot hogere staatsuitgaven.

De Democraat wil onder andere het minimumloon fors verhogen, gratis hoger onderwijs en een betaalbare gezondheidszorg. Om het goede voorbeeld te geven, heeft ze beloofd haar stagiaires minstens vijftien dollar per uur te betalen als ze in januari in Washington begint.

Met name bij FOX News wordt Ocasio-Cortez constant op de hak genomen. En het gaat er niet zachtzinnig aan toe. ‘Haar hersenen zijn net zo leeg als het socialisme en de ideeën die zij propageert’, aldus presentatrice Lisa Kennedy.

Alexandria Ocasio-Cortez vorig jaar nadat zij tot verbazing van iedereen de Democratische voorverkiezingen won. Beeld AFP

Machtig op de sociale media

Voor haar aanhangers is de Democraat echter een van de nieuwe sterren van de partij. Ocasio-Cortez wordt geprezen omdat zij flink van zich afbijt, met name op Twitter en Instagram. Op beide sociale-mediakanalen heeft zij in haar eentje nu meer volgers dan alle 66 nieuw gekozen Congresleden bij elkaar.

Zo haalde Ocasio-Cortez hard uit naar een journalist van het conservatieve weekblad Washington Examiner, nadat ze kort na de verkiezingen voor het eerst het Congres had bezocht. Verslaggever Eddie Scarry plaatste een foto van de in nette kleding gestoken Democraat. Ze was van achteren gefotografeerd. ‘Ik zal je zeggen, dat colbertje en jasje duiden er niet op dat dit een vrouw is die het moeilijk heeft’, aldus Scarry, doelend op het weinig luxueuze leven in de New Yorkse wijk The Bronx van Ocasio-Cortez.

‘Als ik in het Congres zou lopen in een zak, zouden ze lachen en mijn achterkant fotograferen’, twitterde de Democraat. Nadat de journalist daarna snel de foto had verwijderd, haalde ze weer uit op Twitter. Ocasio-Cortez: ‘Oh, denkt Scarry dat hij zijn vrouwenhaat kan verdoezelen zonder zijn excuses aan te bieden? Ik dacht het niet. Je lezers behoren te weten hoe vooringenomen je bent.’