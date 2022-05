Rijswijk is boos op het COA, dus gaat het azc nu écht dicht

Asielzoekerscentrum Rijswijk. Beeld Arie Kievit

Zodra het woord ‘COA’ valt, komt bij Ed Braam de stoom uit de oren. Door tegen de afspraken in nieuwe asielzoekers in het azc in Rijswijk onder te brengen, heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers zich volgens het raadslid van Beter voor Rijswijk ‘compleet voor schut gezet’. Het is mooi, zegt Braam, ‘dat we straks eindelijk van het COA af zijn’.

Het raadslid van de lokale partij (de vijf zetels geconsolideerd bij de gemeenteraadsverkiezingen, met GroenLinks de grootste fractie in Rijswijk) slaat precies dezelfde taal uit als in oktober vorig jaar. Toen streek de Zuid-Hollandse gemeente na een vurig debat en onder flinke politieke druk met de hand over het hart.

Gevluchte Afghanen kwamen in tentenkampen terecht en in het aanmeldcentrum in Ter Apel sliepen asielzoekers op de grond: reden genoeg om na vijf jaar het azc een half jaar langer open te houden dan gepland. Rijswijk had de juiste afweging gemaakt ‘tussen een betrouwbare en een humane overheid’, constateerde wethouder Armand van de Laar tevreden.

Zeven maanden verder lijkt het toch echt gedaan voor het asielzoekerscentrum op industrieterrein Plaspoelpolder. Vond Braam in oktober slechts bij zeven collega’s steun, nu tekent zich een meerderheid af voor sluiting van het azc op 31 mei. Dinsdag stemt de Rijswijkse raad over een motie van onder meer GroenLinks en de PvdA die het centrum juist open willen houden. ‘Het wordt 9-22’, denkt Braam al te weten.

Als een van de weinige Zuid-Hollandse gemeenten heeft Rijswijk een asielzoekerscentrum, en dat al sinds 2016. En volgens het verdeelmodel (gebaseerd op het aantal inwoners) zou het 98 Oekraïners moeten opvangen, terwijl het er aan 356 onderdak biedt. ‘Vluchtelingen moet je helpen’, zegt VVD’er Coen Sleddering. ‘Maar nu zijn andere gemeenten aan de beurt.’

In Rijswijk is niet opeens een heel andere politieke wind gaan waaien na de gemeenteraadsverkiezingen. En het landelijke tekort aan opvangplekken voor asielzoekers is nog even nijpend als in oktober. Toch houdt de gemeente de poot deze keer stijf. En dat is grotendeels te wijten aan de manier waarop het COA (en dus de overheid) met Rijswijk is omgesprongen.

Het bestuursorgaan heeft bij veel raadsleden zijn (laatste) krediet verspeeld door tachtig asielzoekers in het azc te plaatsen, terwijl juist was afgesproken dat het centrum zou worden ‘uitgefaseerd’. De 420 bewoners moeten op 31 mei zijn vertrokken. Die afspraken waren glashelder, zegt D66-wethouder Armand van de Laar. ‘De vorige staatssecretaris heeft ons in oktober bedankt en gezegd: we gaan jullie niet nog een keer vragen als de nood aan de man is.’

Toen werd het 19 april en kwamen driehonderd asielzoekers in Ter Apel op straat te staan. Daar dreigden ze de nacht te moeten doorbrengen, omdat de vergunning was verlopen voor de noodtenten die het COA er had neergezet. Een handvol gemeenten sprong bij, het COA bracht de asielzoekers eigenhandig in Rijswijk onder. ‘In Ter Apel konden mensen niet meer op een humane manier de nacht doorbrengen. Tegelijk waren er honderd bedden in Rijswijk vrij, doordat mensen daar al uit het azc waren vertrokken. Dus hebben we ze daar opgevangen’, licht COA-woordvoerder Frank Meervoort toe.

Het COA had de toestemming van Rijswijk niet nodig, erkent Van de Laar. Hij protesteerde nog wel bij bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker dat het COA de gemaakte afspraken schond, maar dat haalde weinig uit. ‘Ik snap ze ook wel, maar vind dit wel heel lastig uit te leggen. Ook naar de asielzoekers toe die door heel Nederland worden gesleept.’

Precies om die reden willen meerdere fracties, net als het college, toe naar een structurele vorm van opvang. Zo heeft Van de Laar de raad vier toekomstscenario’s voorgelegd over het azc. Een ervan is een ‘flexibel wooncentrum’ voor statushouders en Oekraïense vluchtelingen, waarbij niet het COA maar de gemeente de zeggenschap krijgt over het azc. Op die manier zou Rijswijk ook meer statushouders aan eigen woonruimte kunnen helpen, want de gemeente schiet daar nu nog in te kort.

Rijswijk mag straks stoppen met het azc, merkt D66’er Constantijn Dolmans op, het aantal asielzoekers ‘zal nooit nul zijn’. Wat hem betreft, verplicht het kabinet daarom elke gemeente een bepaald aantal asielzoekers op te nemen, zoals met statushouders al gebeurt. VVD’er Sleddering oppert azc’s landelijk te laten rouleren, zodat elke gemeente ‘een keer in de twintig jaar vijf jaar lang aan de beurt is’.

Precies dat argument verklaart volgens Maarten van ‘t Eind waarom er te weinig opvangplekken in Nederland zijn. Toch moet het GroenLinks-raadslid vrezen dat de motie om het azc langer open te houden, het niet gaat redden.

Dat het azc opnieuw de gemeenteraad verdeelt, bewijst volgens Ed Braam dat het kabinet de asielopvang in Nederland niet op orde heeft. ‘Want het is toch bizar dat dit postzegelplekje hier de hele politiek keer op keer verstoort.’