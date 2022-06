Rijkswaterstaat vreesde voor bankroet van bouwbedrijf BAM in Afsluitdijkdebacle

De bouw van extra spuisluizen in Den Oever. Beeld Arie Kievit

Dat blijkt uit correspondentie die de Volkskrant verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. ‘Moet Van Oord de klus afmaken als de BAM omvalt?’, is in oktober 2020 een prangende kwestie bij Rijkswaterstaat tijdens een interne presentatie. Accountant PricewaterhouseCoopers werd ingeschakeld om onderzoek te doen naar de financiële situatie van BAM (omzet in 2020: 6,8 miljard euro, 18 duizend arbeidsplaatsen).

BAM zou volgens Rijkswaterstaat failliet kunnen gaan als er geen akkoord werd bereikt over de verdeling van de enorme meerkosten van de renovatie van Afsluitdijk. Die klus werd in 2018 door Rijkswaterstaat gegund aan het consortium Levvel – bestaande uit BAM, maritiem aannemer Van Oord en financieel adviesbureau Rebel.

Rijkswaterstaat bleek echter cruciale informatie niet te hebben aangeleverd, betreffende waterstanden en de golfhoogtes waartegen de vernieuwde dijk bestand moest zijn. Door de miljoenen meerkosten die dat met zich meebracht, dreigden er in de zomer van 2020 liquiditeitsproblemen voor Levvel. Dat blijkt uit gegevens die de bouwers inbrachten tijdens een directieoverleg. De aannemers moesten namelijk alle kosten voorschieten vanwege de gekozen contractvorm (DBFM, ofwel: ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden).

Wankelend

BAM had net een dramatisch half jaar achter de rug met een recordverlies van 235 miljoen euro. Het bouwbedrijf leed onder de coronapandemie, kampte stelselmatig met kostenoverschrijdingen, moest fors afboeken op internationale projecten en trof een schikking van 200 miljoen euro met de Duitse stad Keulen. Het stadsarchief stortte daar in vanwege de aanleg van een metrotunnel door BAM. Vakkrant Cobouw schreef destijds over ‘een wankelend BAM’. ‘Het lukt BAM maar niet om financieel gezond te worden.’

Het Afsluitdijkdebacle kwam daarbovenop, al was de impact ervan nog niet publiekelijk bekend. Augustus 2020 gaf bouwcombinatie Levvel in een directieoverleg Rijkswaterstaat te kennen ‘de diverse extra kosten niet langer zelf te kunnen en willen voorfinancieren.’

Als Levvel contractuele verplichtingen niet meer kon nakomen, bestond het risico dat banken honderden miljoenen uit het project zouden halen. Aandeelhouders BAM en Van Oord zouden hoofdelijk aansprakelijk zijn. De inschatting van Rijkswaterstaat was dat BAM die consequentie mogelijk niet kon dragen. Om dit scenario te voorkomen, besloot Rijkswaterstaat met voorschotbetalingen de hoogste nood te lenigen. Dat kon binnen de regels, maar was geen verplichting.

Faillissementsscenario

Een faillissement van BAM was ook voor Rijkswaterstaat geen wenkend perspectief. Het zou tot nóg meer vertraging en nóg hogere meerkosten leiden bij de prestigieuze Afsluitdijkversterking. Rijkswaterstaat was daarnaast ook in veel andere projecten op BAM aangewezen. Het omvallen van de bouwer zou bovendien voor veel werknemers tot baanverlies hebben geleid in de hoogst onzekere coronatijd. Een bankroet van BAM werd door Rijkswaterstaat bovendien immoreel geacht, omdat de fout van de opdrachtgever er indirect aanleiding voor zou zijn geweest.

‘In het najaar van 2020 deed RWS een verkenning naar alle mogelijke scenario’s en gevolgen daarvan. Bij die verkenning behoort ook een beschouwing van de gevolgen voor de financiële situatie van een opdrachtnemer’, reageert Rijkswaterstaat op vragen van de Volkskrant. Zorgen over Van Oord waren er echter niet, blijkt uit correspondentie. ‘Het gaat vooral om de positie van de BAM.’

BAM laat in een reactie weten het faillissementsscenario niet in onderhandelingen te hebben ingebracht. Het bouwbedrijf onthoudt zich van verder commentaar.

Financiële escalatie

Steeds duidelijker wordt hoezeer het Afsluitdijkdebacle financieel escaleerde. In het voorjaar van 2019 werd nog rekening gehouden met een ‘worst-case-scenario’ van ‘tientallen miljoenen’, zo blijkt uit correspondentie. Maar in de zomer van 2020 claimden de bouwers 450 miljoen euro aan meerkosten. Rijkswaterstaat was bereid Van Oord en BAM met maximaal 260 miljoen euro tegemoet te komen, waarbij nog werd uitgegaan van renovatie van de bestaande spuisluizen. Die klus is nu uit het contract gehaald en wordt opnieuw aanbesteed.

Rijkswaterstaat ontkent met klem dat het dreigende bankroet van BAM een reden was om de bouwer met meer tegemoet te komen dan redelijk werd geacht. Opmerkelijk is wel dat beide bedragen die achter de schermen circuleerden (260 miljoen en 450 miljoen) aanzienlijk hoger liggen dan de tegenvaller van minimaal 120 miljoen euro die toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een half jaar later (in mei 2021) aan de Tweede Kamer meldde. De bouwers werden toen met 85 miljoen euro tegemoetgekomen.

Drie weken geleden trok haar opvolger Mark Harbers daar nog eens 238 miljoen euro voor uit. De partijen steggelen nog over 87 miljoen euro meerkosten; hierover buigt een geschillencommissie zich. Voor de renovatie van de spuisluizen valt bovendien een overschrijding van de oorspronkelijke begrotingspost (ruim 100 miljoen) te verwachten.

BAM legde vorig jaar circa 60 miljoen euro opzij om tegenvallers op te vangen. Ceo Ruud Joosten zei dat het bouwbedrijf zich voorlopig niet meer waagt aan grote projecten boven de 150 miljoen euro. ‘We willen die risico’s niet langer dragen.’ De beursgenoteerde onderneming reageerde drie weken geleden verheugd op de recent getroffen schikking: een extra afboeking is niet nodig.

Het Wob-verzoek werd uitgevoerd door Erik Verwiel