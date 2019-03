Eerder bezwoer de universiteit nog dat de buitenlandse campus in het Chinese Yantai uit ‘private middelen’ werd bekostigd. Maar via de inzet van personeel blijkt toch te zijn gebruikgemaakt van belastinggeld, concludeert de onderwijsinstelling nadat het onderzoek heeft laten uitvoeren. Het universiteitsbestuur gaat 669 duizend euro ‘compenseren’, heeft het beloofd.

Voor een meerderheid van de universiteitsraad, waarin 24 personeelsleden en studenten zitting hebben, is de kous daar niet mee af. Zij spreken van ‘onbehoorlijk bestuur’ en eisen consequenties. ‘Al die tijd heeft de Universiteitsraad het bij het juiste eind gehad’, stellen studentenpartijen Dag en Lijst Calimero in een reactie. ‘Zonder de universiteitsraad was belastinggeld uitgegeven aan Yantai, waar dat niet had mogen gebeuren.’

Weinig draagvlak

De RUG presenteerde in 2015 een ambitieus plan voor het openen van een zustercampus in de Chinese stad Yantai. Volgens toenmalig collegevoorzitter Sibrand Poppema was zo’n overzeese nevenvestiging ‘in het landsbelang’.

In Groningen stuitte het voornemen van meet af aan echter op veel weerstand. Personeelsleden en studenten zagen de meerwaarde van het project niet in en vreesden de financiële risico’s. Uiteindelijk werd het plan voor de Chinese vestiging in 2018 afgeblazen vanwege het gebrek aan draagvlak.

Toenmalig minister van onderwijs Jet Bussemaker en haar opvolger Ingrid van Engelshoven benadrukten dat de RUG geen publiek geld mocht inzetten voor de internationale onderneming. De universiteit bezwoer steevast dat (het opstarten van) de Chinese campus uit ‘private middelen’ werd bekostigd. ‘Wij willen niets betalen, wij mogen niets betalen. Dat is de wet’, zei Poppema in 2015 tegen de Volkskrant.

Over die lezing ontstond twijfel na onderzoek van de Democratische Academie Groningen (DAG), een studentenpartij in de universiteitsraad. De urenregistratie van medewerkers van de universiteit die zich bezighielden met Yantai zou niet op orde zijn. Doordat het betrokken personeel in werkelijkheid veel meer tijd aan het China-project besteedde dan werd opgegeven, zou er indirect toch belastinggeld gebruikt zijn.

Bespreking tussen beide universiteiten (rechts de delegatie van de Rijksuniversiteit Groningen). Beeld Ruben Lundgren

Onderzoeksbureau Ecorys onderschrijft die lezing nu. ‘De RUG heeft niet alle personele kosten van het programma Yantai in 2017 zichtbaar verantwoord en ten laste van de private middelen gebracht’, concludeert het rapport. Ter nuancering wordt aangedragen dat het lastig is personele inzet duidelijk toe te schrijven aan een project, en dat duidelijke richtlijnen en toezicht op dit punt ontbreken.

Dossier afsluiten

Het universiteitsbestuur neemt de aanbeveling over dat de niet verrekende uren moeten worden gecompenseerd. Het gaat om een bedrag van 669 duizend euro. Dit bedrag wordt uit private middelen van de RUG overgeboekt naar de publieke reserve.

‘Ik heb bij mijn aantreden aangegeven dat we het Yantai-project versneld gaan afbouwen en het China-beleid gaan herijken’, aldus de nieuwe collegevoorzitter Jouke de Vries. ‘Met de compensatie van de uren zetten we een belangrijke stap in het afsluiten van dit dossier.’