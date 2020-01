Rijkste vrouw van Afrika is in staat van beschuldiging gesteld

Isabel dos Santos Beeld Miguel Riopa / AFP

De 46-jarige dochter van Angola’s ex-president, ook wel bekend als de rijkste vrouw van Afrika, moet zich verantwoorden voor onder meer verduistering en wanbeleid. Dat heeft Angola’s openbaar aanklager bekendgemaakt. Volgens Helder Pitta Gros zal er een internationaal arrestatiebevel tegen Dos Santos worden uitgevaardigd als ze niet naar Angola komt. Dos Santos verblijft momenteel in Londen, vanwaaruit ze sprak van een ‘heksenjacht’ tegen haar.

Dos Santos is deze week wereldwijd volop in de aandacht komen te staan door de ‘Luanda Leaks’, een reeks onthullingen vernoemd naar de hoofdstad van Angola. Als dochter van oud-president José Eduardo dos Santos vergaarde ze door de jaren heen een miljardenkapitaal, en de Luanda Leaks wijzen daarbij op een wijdverbreid systeem van nepotisme. De onthullingen zijn gepubliceerd door tientallen media uit tal van landen in samenwerking met het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat documenten verkreeg via de instantie voor klokkenluiders in Afrika, PPLAAF.

Staatsoliebedrijf

De aanklachten draaien om Dos Santos’ rol als hoogste baas van staatsoliebedrijf Sonangol, een rol waarin ze in juni 2016 was benoemd door haar vader. Ze wordt in dit verband ook verdacht van onder meer valsheid in geschrifte en het witwassen van geld, aldus de Angolese justitie. Dos Santos verloor haar positie bij Sonangol in november 2017, toen ze werd ontslagen door Angola’s nieuwe president, João Lourenço. Dos Santos’ tegoeden in Angola zijn onlangs al bevroren, de staat wil van haar circa een miljard dollar terugkrijgen die ze onwettig zou hebben verkregen.

Uren nadat woensdagavond de aanklachten tegen Dos Santos waren bekendgemaakt, overleed in Portugal een van haar bankiers. Vermoedelijk door zelfmoord, zo heeft de Portugese politie verklaard. De 45-jarige bankier, die volgens de politie zichzelf lijkt te hebben opgehangen in de garage van zijn appartementengebouw in Lissabon, was samen met Dos Santos aangeklaagd. Hij was hoofd van de afdeling private banking bij Eurobic, een Portugese bank met als grootste aandeelhouder Isabel dos Santos. Volgens The New York Times zijn er via Eurobic verdachte transacties van Angola’s oliebedrijf Sonangol gelopen. De bank kondigde woensdag aan de relatie met Dos Santos te willen beëindigen.