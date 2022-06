Rijkste man van Oekraïne klaagt Rusland aan bij Europese Hof wegens diefstal

Rinat Achmetov. Beeld Photothek via Getty Images

De Oekraïense oligarch is onder meer eigenaar van twee enorme staalfabrieken in de havenstad Marioepol, die eind mei na zware gevechten door de Russen werden ingenomen. Daarbij werd het laatste bolwerk van de Oekraïners, de staalfabriek Azovstal, vrijwel helemaal aan puin geschoten.

Eerder raakte Achmetov al een reeks kolenmijnen en andere bedrijven kwijt aan de pro-Russische separatisten die in 2014 met steun van Moskou grote delen van de Donbas onder de voet liepen.

Achmetov eist van Rusland compensatie voor de verliezen die hij heeft geleden sinds Rusland vier maanden geleden Oekraïne binnenviel. Volgens hem gaat het om een schade van vele miljarden. Rusland heeft volgens hem ook grote hoeveelheden staal gestolen die bij Azovstal en de Iljitsj-fabriek opgeslagen lagen.

Blokkade van Zwarte Zee

Hij wil dat het Hof Moskou opdracht geeft onmiddellijk een einde te maken aan het plunderen van staal en graan uit de bezette gebieden in Oekraïne en aan de blokkade van Zwarte Zee waardoor Oekraïne niet meer in staat is zijn graan en andere producten te exporteren.

Het ziet er niet naar uit dat Achmetovs stap veel zal opleveren. Rusland heeft laten weten dat het zich niet meer gebonden acht aan de uitspraken van het Hof, nadat het uit protest tegen de inval uit de Raad van Europa was gezet. Eerder had president Poetin al een wet ondertekend die de Russische wet voorrang gaf boven de uitspraken van het Hof.

Achmetov is er echter op gebrand dat het toch tot een veroordeling van Rusland komt. ‘Dit mag niet ongestraft blijven’, zei hij. Mogelijk hoopt de oligarch daarmee de juridische basis te leggen voor het gebruik van bevroren Russische tegoeden als herstelbetaling aan Oekraïne.

Achmetov speelde ooit een belangrijke rol in de Oekraïense politiek als geldschieter en parlementslid van de pro-Russische ‘Partij van de Regio’s’ van de in 2014 verjaagde president Viktor Janoekovitsj. Maar toen de separatisten in mei 2014 Marioepol probeerden over te nemen, verjoegen de werknemers van zijn staalfabrieken hen uit de stad.

Verdacht van dubbelrol

Uiteindelijk week hij definitief uit naar het gebied dat in handen was van Kiev, nadat de separatisten de macht hadden gekregen in Donetsk. Lange tijd werd hij ervan verdacht dat hij een dubbelrol speelde en de separatisten te vriend probeerde te houden door voedselpakketten uit te delen vanuit het stadion van zijn voetbalclub Sjachtar Donetsk.

Vorig jaar nog beschuldigde president Zelensky hem ervan dat hij betrokken zou zijn bij Russische plannen voor een staatsgreep tegen diens regering. Maar sinds de Russische inval heeft de oligarch zich vierkant achter de president geschaard.