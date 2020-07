Rijksrecherche onderzoekt mogelijk gesjoemel met 1.300 politiedossiers in Horst

Het politiebureau in Horst. Vijf medewerkers van de politie van de Limburgse basiseenheid Horst/Peel aan de Maas werden ontslagen. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Bij de politie in het Limburgse Horst werden vorige maand negen medewerkers op non-actief gesteld wegens plichtsverzuim. Vijf agenten kregen op 10 juni ontslag aangezegd, vier anderen kregen straffen wegens misdragingen. Tegen twee andere agenten loopt nog een disciplinair onderzoek. De agenten hebben zich schuldig gemaakt aan pesterijen, ondermijnend gedrag, intimidatie, schending van het ambtsgeheim en misbruik van bevoegdheden.

De Rijksrecherche richt zich nu op alle dossiers waarbij de negen op non-actief gezette agenten tussen 2015 en 2019 betrokken zijn geweest. De gevolgen kunnen groot zijn: blijkt een proces-verbaal ‘vals’, dan kan een dossier onbruikbaar worden of zelfs hebben geleid tot een onterechte veroordeling.

Volgens het OM zijn bij drie dossiers strafbare feiten aan het licht gekomen. ‘Tot nog toe zijn in deze zaken in vijftien dossiers vragen gerezen omtrent het handelen door de desbetreffende verbalisanten. Van deze vijftien dossiers zijn er drie zaken waarin een verdenking op een strafbaar feit naar voren is gekomen.’ In zaken waarin al verdachten zijn veroordeeld, zijn volgens het OM (nog) geen strafbare feiten naar boven gekomen.

Vorig jaar werden, in afwachting van het onderzoek, al acht agenten geschorst of buiten functie gesteld. In een interview in De Limburger noemde waarnemend politiechef Inge Godthelp-Teunissen de situatie ‘ongekend’. ‘Ik wil echt weten wát er is gebeurd, waarom het is gebeurd of waarom iets níét is gebeurd. Hoe heeft dit kunnen groeien?’, zei ze destijds.

Uit onderzoek van de regionale krant bleek dat de ‘cowboys’ in Horst ‘hun eigen regels’ maakten. Het politieteam mocht sinds 2010 experimenteren met een nieuwe ‘regelvrije’ werkwijze. Volgens De Limburger werd de integriteitszaak in 2019 aan het rollen gebracht door onder meer signalen over gerommel met anonieme misdaadmeldingen.