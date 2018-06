Rijksrecherche onderzoekt lekken bij benoeming burgemeester Amsterdam

De Rijksrecherche begint in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar een mogelijk lek in de vertrouwenscommissie die binnenkort de nieuwe burgemeester van de hoofdstad voordraagt.

De Ambtsketen van de burgemeester van Amsterdam. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

Begin mei deed Johnas van Lammeren - voorzitter van de vertrouwenscommissie en raadslid van de Partij voor de Dieren - aangifte na een publicatie van De Telegraaf. In het artikel viel van alles te lezen over de gang van zaken binnen de commissie. Na een uitgebreid feitenonderzoek door de Amsterdamse politie zag het OM voldoende aanknopingspunten voor een zaak en heeft het onderzoek nu overgedragen aan de Rijksrecherche.

Verdeeldheid

In het onderzoek worden recente publicaties in Het Parool en De Telegraaf meegenomen. De artikelen beschrijven de verdeeldheid binnen de vertrouwenscommissie. De commissie zou het maar niet eens kunnen worden over de keuze tussen de twee voornaamste kandidaten, Femke Halsema en Carolien Gehrels. Een aantal leden is groot voorstander van Halsema, terwijl anderen veel liever Gehrels zien.

Eerder dit jaar startte het OM ook al een justitieel onderzoek naar het lekken van vertrouwelijke informatie bij de benoeming van een nieuwe burgemeester in Den Bosch vorige zomer. De burgemeestersbenoeming in de hoofdstad moet voor het zomerreces, dat op 20 juli begint, plaatsvinden.