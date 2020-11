Rijksrecherche onderzoekt betrokkenheid politie bij dood GGZ-patiënt

De politie noemt niet de naam van de instelling, maar rept in een tweet wel over een instelling aan de Oostmolenweg in Kloetinge. Daar is de vestiging van Emergis.

Wat er is gebeurd, willen woordvoerders van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zondagavond niet zeggen. ‘Er heeft iets plaatsgevonden met een cliënt van die instelling en dat is uitgemond in een reanimatie’, aldus de politiewoordvoerder.

Het onderzoek wordt gedaan op last van het OM. Een woordvoerder van het OM kan ook niet veel toevoegen, maar verduidelijkt de situatie wel een beetje: ‘De politie is daar ter plekke gekomen om assistentie te verlenen in die ggz-instelling, met betrekking tot deze cliënt.’