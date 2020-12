Rijksoverheid verkocht pand naast paleis ondoordacht aan een omstreden tassenmaker

De winkel van tassenmaker Omar Munie aan Noordeinde in Den Haag. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat blijkt uit een rapport van de Auditdienst Rijk van het ministerie van Financiën, dat vrijdag door staatssecretaris Raymond Knops naar de Tweede Kamer werd gestuurd. De staatssecretaris schrijft bij het rapport dat de verkoop wel ‘op juiste wijze’ is verlopen en er een marktconforme prijs is betaald.

Wel past hij de procedures aan. Voortaan zal de Rijksvastgoeddienst geen panden ‘onderhands’ meer verkopen aan gemeenten, maar kunnen ook andere partijen meebieden op vastgoed.

Over de verkoop van het pand ontstond vorig jaar onrust door publicaties van onder meer de Volkskrant en Follow the Money. Munie kreeg het monumentale pand in het centrum van Den Haag door de gemeente gegund in een onderhandse verkoop vanwege ‘maatschappelijk belang’. Tassenontwerper Munie zou er met zijn stichting Dutch Tulip vluchtelingen aan werk helpen.

Geen bezwaar

De gemeente trad op als tussenpersoon omdat het Rijksvastgoedbedrijf het pand niet rechtstreeks aan particulieren mag verkopen. In 2013 had de Rijksgebouwendienst nog geconcludeerd dat het pand juist niet verkocht moest worden, staat in het rapport, vanwege de beveiliging van paleis Noordeinde. Maar een jaar later bleken de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) ineens geen bezwaar meer te hebben.

Uit het rapport blijkt dat de gemeente Den Haag vervolgens alles op alles zette om het pand aan Munie te verkopen, terwijl er andere geïnteresseerden waren, die meer geld boden. Ook wist de gemeente dat Munie moeite had om de financiering rond te krijgen. De levering van het pand werd in 2018 zelfs uitgesteld, omdat de ondernemer de financiering nog niet rond had. Banken wilden hem geen geld lenen.

Uiteindelijk kreeg Munie een financiering van een vastgoedondernemer aan wie hij het pand een jaar later alweer doorverkocht. Die ondernemer wilde vervolgens een vergunning aanvragen om een hotel in het pand te vestigen. Toen werd ineens wel stilgestaan bij het veiligheidsrisico voor de koning, blijkt uit het rapport. ‘Privacy, waardigheid en beveiliging van het Paleis Noordeinde’ zouden met een hotelfunctie in het geding komen. Het pand staat naast het paleis en heeft uitzicht op werkkamers van prinses Beatrix. Het hotel is er uiteindelijk nooit gekomen.

Niet betaald

Waarom de gemeente Den Haag het pand per se aan Munie wilde verkopen, wordt niet duidelijk. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek begin dit jaar dat van de maatschappelijke doelstellingen van Munie weinig was terechtgekomen. Arbeidsongeschikten en vluchtelingen die hij aan werk zei te helpen, bleken te laat of niet te worden betaald en pensioenpremies werden niet voldaan. De rechter moest eraan te pas komen om verscheidene oud-werknemers alsnog hun geld te doen toekomen. In oktober besloot de Haagse gemeenteraad daarom dat de stad geen zaken meer met Munie doet.

Munie gold de afgelopen tien jaar als uiterst succesvol tassenontwerper, die overal uitdroeg hoe hij op 9-jarige leeftijd vanuit Somalië naar Nederland was gevlucht en na zijn studie een bloeiend bedrijf had opgezet. Binnen de onderneming wilde hij vluchtelingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zetje geven om ook hun dromen waar te maken. Ook was Munie, zelf nierpatiënt, vijf jaar lang ambassadeur voor de Nierstichting.

De stichting verbrak dit jaar de banden met Munie nadat uit een verhaal in de Volkskrant gebleken was hoe Munie op gewiekste wijze een vrouw met wie hij een relatie was aangegaan, had overgehaald een nier aan hem te doneren. Vrijwel direct na de donatie verbrak hij het contact met de vrouw.