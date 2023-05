Rijksoverheid betaalde in 2022 recordbedrag van 2,7 miljard euro voor inhuur extern personeel

Het ministerie van Economische Zaken geeft bijna een derde van het personeelsbudget uit aan externe medewerkers Beeld ANP / ANP XTRA

De uitgaven voor externe medewerkers zijn 17 procent hoger dan een jaar eerder, en bijna drie keer zo hoog als tien jaar geleden. De zogeheten Roemernorm – de afspraak dat het aandeel externe inhuur niet meer dan 10 procent van het totale personeelsbudget mag bedragen – is daarmee wederom bij lange na niet gehaald. Dit blijkt uit de jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk, die op woensdag is gepubliceerd in het kader van Verantwoordingsdag.

Externe inhuur maakt inmiddels 14,2 procent van het personeelsbudget uit, waar de norm 10 procent is. In 2021 bedroeg het aandeel 13,3 procent. Slechts vier van de twaalf ministeries houden zich aan de Roemernorm.

De overheid schakelde voor lastige thema’s als de coronapandemie en de stikstofcrisis veel personeel van buiten in. Vooral op de ict-afdelingen is de nood hoog. Daar lukt het de overheid bij lange na niet om voldoende gekwalificeerd vast personeel aan te trekken.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat huurde vorig jaar relatief de meeste consultants en adviseurs in: bijna een derde van het personeelsbudget ging naar externe medewerkers. Volgens een woordvoerder van het ministerie liggen die kosten met name bij de uitvoeringsorganisaties die onder het ministerie vallen, niet bij het departement zelf. Daar was de vraag naar extern personeel hoog vanwege grote en actuele vraagstukken, zoals de schade geleden door de gaswinning in Groningen en het prijsplafond voor energie.

De Tweede Kamer tekent al jarenlang protest aan tegen de hoge kosten van externe arbeidskrachten. Ondanks vele pogingen is het opeenvolgende kabinetten niet gelukt die kosten te drukken. Mede daarom werd in 2010 de Roemernorm afgesproken, vernoemd naar toenmalig SP-fractievoorzitter Emile Roemer. Maximaal 10 procent van het totale personeelsbudget mag naar externe inhuur gaan. Ministeries die dit niet voor elkaar krijgen moeten de overschrijding toelichten.

Er zijn drie redenen waarom het de overheid niet lukt om de afhankelijkheid van externe inhuur te beteugelen, zegt Zeger van der Wal, bijzonder hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. ‘Ten eerste hebben we al een paar jaar te maken met een krappe arbeidsmarkt. Over het algemeen zijn de arbeidsvoorwaarden bij de overheid best goed, maar voor meer gespecialiseerde functies als data-analisten, it-specialisten, juristen en senior projectmanagers is de concurrentie met het bedrijfsleven groot.’

Zo lukt het de overheid steeds minder goed om mensen te verleiden tot een langdurig dienstverband. In 2022 publiceerde de Rijksoverheid bijna 31 duizend vacatures, een stijging van ruim 40 procent in een jaar tijd.

Daarnaast heeft de overheid de afgelopen dertig jaar veel taken uitbesteed. Deze eerdere bezuinigingen zitten het Rijk nu juist dwars, zegt Van der Wal. ‘Er zijn een aantal inhoudelijke gebieden waar expertise is weggelekt. Dat realiseert de overheid zich, maar het lukt niet om die mensen 1-2-3 terug te krijgen.’ Dat bleek deze week opnieuw: het kabinet heeft commerciële partijen nodig om de schadevergoeding voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire af te handelen, zo meldde Nieuwsuur.

Tenslotte zien ministeries extern advies soms als een keurmerk. ‘Als er beleidsopties zijn voorgelegd aan de minister, dan is toch de neiging om een van de grote consultancykantoren zoals Berenschot, PWC of KPMG er nog een keer naar te laten kijken. Dat voelt veiliger, want je kan als beleidsmaker dan altijd terugvallen op het excuus dat je door een externe club bent geadviseerd’, zegt Van der Wal.

Niet alle ambtenaren zijn volgens hem even blij met deze ontwikkeling. ‘Die hebben zoiets van: zonde van het geld, zonde van de tijd. Daarbij voelt het als een motie van wantrouwen richting hen.’

Of de uitgaven voor extern personeel ook dit jaar weer stijgen, is de vraag. De tijden waarin de overheid bij crisis na crisis de portemonnee trok, zijn voorbij. Er moet weer bezuinigd worden volgens minister Kaag van Financiën. Dan komt er een interessante vraag naar boven, zegt Van der Wal: ‘Als de kaasschaaf eroverheen moet, raakt dit eerst de externe inhuur of het eigen personeel? Ik verwacht dat dit wel tot iets minder inhuur leidt, want ambtenaren ontslaan is ook niet zo makkelijk.’