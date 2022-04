Rijksmuseum hoeft schilderij van ‘verwarde schenker’ niet terug te geven

‘Compositie’ van Bart van der Leck Beeld Rijksmuseum

Dat blijkt uit een uitspraak die de Amsterdamse rechtbank vrijdag heeft gepubliceerd. Oosje Silbermann, die het schilderij in 2013 op 81-jarige leeftijd overdroeg aan het Rijksmuseum, was samen met haar twee zoons een zaak tegen het museum gestart om het schilderij van Bart van der Leck terug te eisen. Zij zou ten tijde van de schenking wilsonbekwaam zijn geweest, nadat bij haar kleindochter een hersentumor was aangetroffen. De schenking zou door haar in verwarde toestand zijn gedaan als ‘offer om de goden gunstig te stemmen’, stellen de Silbermannen nu. Inmiddels wil de familie het kostbare schilderij dus graag terug.

De claim van de familie Silbermann kwam anderhalf jaar geleden in de pers. Zij stelden destijds dat oud-directeur Wim Pijbes van het Rijksmuseum gretig en onzorgvuldig met de schenking was omgegaan. Hij zou te weinig onderzoek hebben gedaan terwijl Oosje Silbermann ‘vreemd gedrag’ vertoonde. Bovendien zou een van de zonen rondom de schenking meermaals geprobeerd hebben het museum erop te wijzen dat de schenking niet deugde. Zijn moeder zou al in 2003 hebben vastgelegd dat het schilderij aan haar twee zonen toeviel.

Maar dat is volgens de rechtbank allemaal onvoldoende onderbouwd. Bovendien hebben verschillende vrienden en kennissen van de Oosje Silbermann verklaard dat zij het schilderij heel bewust heeft weggegeven. Zij zei destijds tegen het museum en anderen in haar omgeving dat zij het schilderij wilde schenken als eerbetoon aan haar overleden vader. ‘Dit blijkt ook uit het bordje dat op verzoek van mevrouw Silbermann bij het schilderij is gehangen’, schrijft de rechtbank in de uitspraak.

‘Het Rijksmuseum betracht altijd uiterste zorgvuldigheid met betrekking tot schenkingen en nalatenschappen’, schrijft het in een reactie. Het museum noemt het ‘goed dat Compositie in een openbare collectie te zien blijft’. Het schilderij, dat Bart van der Leck in 1918 schilderde, is interessant omdat het een vroeg werk is uit de stroming De Stijl, waarvan Piet Mondriaan de bekendste vertegenwoordiger was. Compositie is al geschilderd in de zo kenmerkende vlakken en kleuren waarmee de stijl bekend werd: rood, blauw, geel, zwart, grijs en wit. Van der Leck experimenteerde al eerder dan Mondriaan met die kleuren.

Het werk onderscheidt zich van een typische Mondriaan doordat er diagonale lijnen in zitten. Mondriaan was daar zwaar op tegen en kreeg daar zelfs zulke hoog oplopende discussies over met Van der Leck, dat de laatste uiteindelijk uit De Stijl stapte.