Rijksbouwmeester Floris Alkemade eerste gast in Zomergasten

Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Beeld Hollandse Hoogte / Truus van Gog

Deze zomer neemt Alkemade na zes jaar afscheid als Rijksbouwmeester, een functie die al meer dan twee eeuwen bestaat. Vandaag de dag is deze bouwmeester een adviseur die het Rijk, gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk advies geeft over de architectuur en stedelijke omgeving van het rijksvastgoed. In vroegere tijden droeg de ‘architect des vaderlands’ de verantwoordelijkheid voor de koninklijke paleizen.

Hoewel Alkemade ook bij werkzaamheden aan Huis ten Bosch betrokken was, lagen zijn voornaamste prioriteiten de afgelopen jaren bij een ander project: de verbouwing van het Binnenhof in Den Haag. Over die verbouwing ontstond in de Tweede Kamer veel discussie. Volgens politici paste een door architect Ellen van Loon ontworpen tropische tuin niet bij het sobere karakter dat van de verbouwing verwacht werd.

Onvrede

Lange tijd sprak Alkemade zich niet over de kwestie uit, maar twee jaar geleden uitte hij toch zijn onvrede in de Volkskrant. Voor ‘zo veel belastinggeld vertimmeren en dan verandering categorisch afwijzen heeft niets met sober en doelmatig te maken’, aldus Alkemade. ‘Het is een uit angst geboren vorm van verspilling.’

Vorig voorjaar verscheen van de hand van Alkemade het essay De toekomst van Nederland, ondertitel: De kunst om van richting te veranderen. Alkemade stelt daarin dat we ‘in een revolutionaire tijd leven’, van klimaatverandering, energietransitie en vergrijzing. Ingewikkelde kwesties die vragen om een koerswijziging.

Janine Abbring

Op zondag 18 juli gaat presentator Janine Abbring aan de hand van door Alkemade zelf gekozen videofragmenten met hem in gesprek. Voor Abbring wordt het haar vijfde seizoen als presentator: in 2017 maakte zij haar debuut. Ze is na Peter van Ingen, die het programma acht seizoenen lang leidde van 1988 tot 1995, de langstzittende Zomergasten-presentator.

Presentator Janine Abbring in het decor van Zomergasten. Beeld ANP

Op zijn optreden in Zomergasten, dat de VPRO sinds 1988 elk jaar op zomerse zondagavonden rechtstreeks uitzendt, kijkt Alkemade met plezier vooruit. ‘Zo’n uitnodiging is alsof je in je huis opeens een extra kamer ontdekt’, zegt Alkemade in een reactie op de VPRO-website. ‘Je begint meteen te dromen, er komt een stroom van ideeën op gang. Ik hoop dat er in mijn avond een soort verlangen naar de toekomst opgewekt kan worden.’

Afgelopen zomer waren onder anderen muzikant Typhoon, advocate Inez Weski en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer te gast aan de tafel van Abbring. Naar die reeks keken in totaal meer dan 2,6 miljoen mensen. Deze week worden ook de andere gasten van dit jaar bekendgemaakt.