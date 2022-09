Rijksadviseurs: tijdperk van overal stroom leveren is voorbij

Netbeheerder Tennet is in Lelystad bezig met het vergroten van het elektriciteitsnet. Dat is nodig, omdat er steeds meer duurzame stroom wordt opgewerkt en het stroomnet vol raakt. Beeld ANP / Sander Koning

Iedereen met een aansluiting op het stroomnet heeft automatisch recht op elektriciteit. ‘Die leveringszekerheid maakt ons een beetje lui’, stelt Wouter Veldhuis namens het College van Rijksadviseurs. ‘De overstap naar duurzame-energieopwekkers zoals zonnepanelen, accu’s en gezamenlijke windmolens moet sneller worden gezet.’

Dat er in de toekomst uit elk stopcontact stroom komt, valt volgens de adviesgroep niet meer te garanderen. ‘Dit is misschien een onwelkome boodschap, maar we zijn ons systeem tot het uiterste aan het uitputten’, zegt Veldhuis. ‘Het risico dat er ergens iets knapt, wordt steeds groter.’

Grootverbruikers

Veldhuis benadrukt dat het opheffen van de leveringszekerheid vooral grote bedrijven zou treffen. ‘Huishoudens en gemeenten zijn maar kleine verbruikers.’ Hij ziet overheidsingrijpen in de energie als ‘een krachtig instrument om klimaatdoelen te bereiken’. ‘Zo krijgen we grootverbruikers daar waar we ze willen hebben.’

Is er een tekort aan energie, dan moeten bepaalde instanties van de Rijksadviseurs voorrang krijgen bij de levering van stroom. Ze noemen gemalen, drinkwaterinstallaties, de zorgsector en datadiensten.

De groep adviseurs van de overheid vergelijkt de situatie met toegang tot water tijdens droogte. Dan wordt een ‘verdringingsreeks’ gehanteerd die de denktank ook bij energieschaarste ziet zitten. Een rangorde bepaalt in zo’n geval wie meer recht heeft op toegang tot elektriciteit.

'Plank misgeslagen’

‘Met hun groteske uitspraken slaan de Rijksadviseurs de plank volledig mis’, reageert Hans Grunsveld van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Anders dan bij water, is het volgens hem niet aan de overheid om een hiërarchie te bepalen. ‘Energie is marktgericht. De overheid kan en mag niet beslissen dat het ene bedrijf wel en het andere niet wordt aangesloten op het stroomnet.’

Grunsveld had verwacht dat de Rijksadviseurs zich over ‘de echte vragen’ zouden buigen. ‘Welke prikkels zorgen er bijvoorbeeld voor dat netbeheerders hun net uitbreiden zodat we aansluiting voor iedereen garanderen?’

Hoofdprijs betalen

Olaf van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is blij dat de Rijksadviseurs de knuppel in het hoenderhok gooien. ‘Het is duidelijk dat er ingrijpende keuzes moeten worden gemaakt, daar hoort ook bij dat we op een nieuwe manier naar de leveringszekerheid kijken.’

Het stroomnet moet flexibeler, vindt Van der Gaag. ‘Tijdens spitsuren hoor je de hoofdprijs te betalen, maar deze zomer wekten zon en wind ook 4 uur per dag meer stroom op dan we verbruikten.’

Russische gaskraan

Naast het afschaffen van de leveringszekerheid komt het College van Rijksadviseurs met een reeks andere adviezen om Nederland op energievlak voor te bereiden op de toekomst. Zo is Europese samenwerking belangrijker dan ooit, schrijven ze.

Zonder de Russische gaskraan bij naam te noemen verwijst de groep naar de wens van veel landen om ‘minder afhankelijk’ te zijn van de invoer van ‘energie en kritieke materialen uit andere delen van de wereld’.

Tegelijk is het zaak opgewekte energie zo lokaal mogelijk te gebruiken, stelt de adviesgroep. Dat voorkomt onnodig transport van elektriciteit. Dertig regio’s zouden tot op zekere hoogte zelfvoorzienend kunnen worden.

Noorse stuwmeren

Juist die regio’s hebben behoefte aan een ‘stevig’ West-Europees energienetwerk. Daaarin wordt bijvoorbeeld samen gezocht naar de meest geschikte plekken om waterkrachtcentrales te bouwen. ‘Goedkope stroom uit Nederland wordt gebruikt om Noorse stuwmeren te vullen’, schetst het college. ‘Is er hier een tekort, dan leveren die Noorse stuwmeren weer elektriciteit aan ons terug.’

‘Het rapport grossiert in zaken aanstippen die iedereen al weet’, vindt Grunsveld van de VEMW. ‘Over internationale samenwerking bestaat geen enkele discussie, dat wil iedereen al.’

De overgang van een fossiele naar een duurzame economie zal het Nederlandse landschap veranderen, stelt het College van Rijksadviseurs nog. Dat vergt luisteren naar de gevoelens van inwoners. ‘Nieuwe windmolens, zonnevelden en hoogspanningsleidingen kunnen voelen als een inbreuk op de leefomgeving.’