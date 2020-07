Rijken vermijden met privéjet het hoestende plebs

Beeld Getty Images

Voor miljoenen Amerikanen die snakken naar een zonovergoten vakantie op de Bahama’s is deze week een deur dichtgegaan. De regering maakte bekend dat de archipel woensdagnacht zijn grenzen zou sluiten voor het gros van zijn buitenlandse bezoekers. Met één uitzondering: de vermogende reiziger die per privéjet arriveert.

De Bahama’s is niet de enige plek op aarde waar Boeing 737’s en Airbussen A340 worden geweerd, maar kleinere vliegtuigen van harte welkom zijn. De privévlucht zit in de lift. Dat is af te lezen aan het stijgende aantal vluchten dat met privéjets wordt uitgevoerd.

Toen een groot deel van de wereld in maart in lockdown ging, kwamen álle toestellen stil te staan – groot en klein. Maar terwijl grote luchtvaartmaatschappijen daarna amper 10 tot 15 procent van hun vluchten konden uitvoeren, zaten de aanbieders van privévluchten als XO Jets, NetJets en Surf Air al snel op 80 procent van het niveau van voor de virusuitbraak.

Sommige charterbedrijven verkopen zelfs meer tickets dan voorheen. De opmerkelijke groei, signaleren marktonderzoekers, is vrijwel geheel te danken aan nieuwe klanten die de privéjet hebben ontdekt als middel om hoestend plebs te vermijden. Ook de (voorlopig) lagere prijzen voor privévluchten dragen een steentje bij.

Ook Nederlandse bedrijven springen in op de behoefte naar privévluchten. Om de instap zo laag mogelijk te maken is Exxaero in Eindhoven vorige maand begonnen om gedeelde vluchten aan te bieden naar Ibiza. Wie geen bezwaar heeft tegen een vertrek midden in de nacht vanaf Schiphol en 9.300 euro geen geld vindt, kan morgenochtend nog opstappen in een toestel met drie tot elf zitplaatsen. Exxaero vliegt ook vanaf Schiphol en Weeze, in Duitsland, net over de grens bij Venray.

‘We bieden geen vaste data of tijden, maar plannen enkel op vraag van de klant’, zegt commercieel directeur Marc Muis. Per vlucht worden maar tien reizigers aan boord toegelaten. ‘Op die manier kunnen we onze klanten een échte private-jetervaring aanbieden, in alle luxe en met persoonlijke service en aandacht zoals men van ons gewend is.’

Ook Muis schat in dat de vraag toeneemt omdat reizigers bang zijn het virus op te lopen tijdens een gewone lijnvlucht. ‘Veel reizigers zijn nog angstig om in grote vliegtuigen te stappen met honderden andere passagiers zolang het coronavirus nog rondwaart.’

Opmerkelijk is ook dat de markt voor tweedehands privéjets stabiel blijft. In de tijd van de kredietcrisis in 2008 stond 18 procent van alle privétoestellen wereldwijd te koop, ruwweg een op de vijf. In voorspoedige tijden is dat hooguit 10 tot 12 procent. De afgelopen maanden, terwijl het coronavirus rondwaarde, was ruim 10 procent van de rijkeluisvliegtuigen te koop, amper een half procent meer dan vóór maart dit jaar, aldus marktonderzoeker Amstat.

Het verschil met 2008, stellen analisten, is dat de aandelenmarkten niet echt te lijden hebben onder de coronacrisis en dat er nu geen angst leeft dat er banken zullen omvallen.

De markt voor privévluchten is in de VS drie keer groter dan in Europa. Een van de redenen dat de vraag van vermogende Amerikanen naar privéjets is toegenomen, schrijven deskundigen toe aan het feit dat Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen veel vluchten naar middelgrote steden hebben geschrapt. Dat heeft geleid tot een run op privéjets, vooral om recreatieve doeleinden: de reizigers met de dikke portemonnees willen wel naar hun zomerverblijf of skihut kunnen gaan.