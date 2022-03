Rijk moet gemeenten kunnen dwingen om ook niet-Oekraïense vluchtelingen op te vangen, vinden de veiligheidsregio’s

Werkzaamheden in het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht waar tijdelijk tweehonderd extra crisisopvangplekken gerealiseerd worden voor niet-Oekraïense asielzoekers uit Ter Apel. Beeld Freek van den Bergh / ANP

Bij asielzoekers is, anders dan bij de vanwege de Russische inval gevluchte Oekraïners, geen sprake van een ‘acuut’ probleem. Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) voor Asiel en Migratie maakte daarmee al voor het overleg duidelijk dat het Rijk gemeenten niet kan dwingen tot opvang, maar beloofde de veiligheidsregio’s er desondanks binnen het kabinet over te praten.

Vooralsnog ligt de bal echter bij de 25 veiligheidsregio’s. Zij moeten overeenstemming bereiken over het opvangen van niet-Oekraïense vluchtelingen, maar kunnen gemeenten daartoe niet dwingen. Voor deze duizenden mensen uit bijvoorbeeld Afghanistan, Syrië en Jemen is de laatste weken weinig aandacht meer vanwege de Russische inval, die miljoenen Oekraïners op de vlucht deed slaan.

27 duizend vluchtelingen

Waar gemeenten vorig najaar nog draalden of niet thuis gaven bij de opvang van asielzoekers uit onder meer deze drie landen, lukte het ze de afgelopen weken wel om in korte tijd 27 duizend vluchtelingen uit Oekraïne onderdak te bieden. Dat gaat makkelijker dan bij reguliere asielzoekers, omdat gemeenten niet te maken hebben met de ‘bureaucratie uit Den Haag of de regels van het COA’, zo zei burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht maandag tegen Nieuwsuur.

Van der Burg roept gemeenten nadrukkelijk op beide groepen op te vangen. Het kabinet trekt zelf 75 miljoen euro uit voor het geschikt maken van vijftienduizend plekken in lege gebouwen van het Rijk, voor vluchtelingen en asielzoekers uit alle landen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zoekt voor 1 juli 3.500 opvangplaatsen voor asielzoekers uit andere landen dan Oekraïne. Daarvan moeten er voor 1 april al 1.500 beschikbaar zijn. Utrecht vangt maximaal vier weken tweehonderd asielzoekers op in het voormalige Holland Casino, al is ook die opvang tijdelijk.

Koen Schuiling, voorzitter van het Groningse veiligheidsberaad, noemt het via zijn woordvoerder ‘best bijzonder’ dat het gemeenten in korte tijd lukte 27 duizend plekken voor Oekraïners te regelen, maar ze het ‘kennelijk lastig’ vinden om 1.500 plekken voor niet-Oekraïners te realiseren. Net als Oekraïners zijn ook veel asielzoekers de oorlog ontvlucht, merkt burgemeester Jaap Velema op van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. ‘Syriërs hebben te maken gehad met dezelfde Russische straaljagers die nu Oekraïne kapotmaken.’

Overvol Ter Apel

De veiligheidsregio’s kwamen maandag in Utrecht onder meer bijeen vanwege de problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar is plek voor 275 asielzoekers, maar er verblijven er ruim 700 en dat aantal loopt op. Per dag komen er 200 tot 250 bij, maar doordat de asielzoekerscentra vol zitten en er te weinig geschikte woningen zijn voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), stroomt bijna niemand uit.

De situatie is zo problematisch dat medewerkers zaterdag op eigen initiatief een paviljoentent neerzetten om meer ruimte te scheppen in de nachtopvang in Ter Apel. Mannen, vrouwen en kinderen slapen er door elkaar heen en liggen hutjemutje, waardoor er amper privacy is, de hygiëne te wensen overlaat en er grote risico’s zijn op de verspreiding van ziekten. Daarbij kan ook de brandveiligheid in het geding komen als de situatie voortduurt.

De veiligheidsregio Groningen ziet ‘onaanvaardbare risico’s’ en overweegt daarom geen nieuwe asielzoekers meer toe te laten in Ter Apel, waar nieuwe vluchtelingen zich moeten registreren voordat ze aan de asielprocedure kunnen beginnen. Oekraïners hoeven dit niet en gaan vaak direct naar gemeentelijke opvanglocaties of naar mensen thuis.