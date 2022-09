Rijk koopt 2.000 flexwoningen, maar heeft nog geen locatie om ze neer te zetten

Tiny house-wijk Project De Hopman in Aarle-Rixtel. Beeld Getty Images

De hoop van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting is dat er door de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf goedkoper en sneller extra woonruimte wordt gecreëerd. Door een grote bulkorder gaat de prijs per woning immers omlaag en kan de productiesnelheid juist omhoog omdat steeds dezelfde standaardwoning wordt gemaakt. ‘Door deze bestelling hopen wij vooral dat woningen sneller van de fabrieksband rollen’, licht een woordvoerder van De Jonge toe.

Gemeenten en woningcorporaties kunnen zich vervolgens intekenen om de bestelde flexwoningen op hun grondgebied te krijgen. Maar juist die locaties vinden is lastig, erkent de vereniging van woningcorporaties (Aedes) in een reactie. Niet alleen omdat er fysiek weinig bouwgrond is in Nederland, maar vaak ook omdat omwonenden jarenlange bezwaarprocedures starten tegen de komst van een (tijdelijk) nieuwe woonwijk. Bouwlocaties voor flexwoningen zijn zeer schaars, waarschuwde ook het Planbureau voor de Leefomgeving in juli.

Garantieregeling

Minister De Jonge zegt in een verklaring echter dat er inmiddels ‘afspraken zijn gemaakt met medeoverheden om versneld extra prioriteit te geven aan het beschikbaar stellen van locaties en het gereedmaken voor bebouwing daarvan’. Eerder dit voorjaar is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken bovendien een taskforce opgericht om gemeenten te helpen om bouwlocaties sneller gereed te krijgen, onderstreept de woordvoerder van De Jonge. ‘Maar of dat gaat lukken voor deze flexwoningen, zal nog moeten blijken’, erkent hij.

De vereniging voor woningcorporaties, Aedes, zegt dat de corporaties echt wel van plan zijn om de tweeduizend flexwoningen van het Rijk over te kopen zodra ze gereed zijn. Maar een woordvoerder laat ook weten dat er ‘nog geen zicht is’ op waar ze komen te staan.

Het Rijk biedt een garantieregeling voor ‘als er iets misgaat', zegt de woordvoerder van Aedes. De Jonge is die regeling nog aan uitwerken, maar zijn doel is dat corporaties of gemeenten niet in de financiële problemen komen als er bijvoorbeeld ‘geen vervolglocatie kan worden gevonden voor de flexwoningen na de eerste exploitatietermijn’.

Hoge prioriteit

De bouw van flexwoningen staat hoog op het prioriteitenlijstje van het kabinet. Het zijn tijdelijke huizen die snel ergens opgebouwd kunnen worden, zoals containerwoningen. Ze worden vaak toegewezen aan mensen die met spoed een huis zoeken, bijvoorbeeld omdat ze gescheiden zijn.

Het kabinet wil ook vluchtelingen die in Nederland mogen blijven versneld huisvesten in flexwoningen. Tienduizenden van deze zogenaamde ‘statushouders’ zitten nu nu vast in de asielopvang omdat er geen woning voor hen beschikbaar is.

Tot en met 2024 wil het kabinet dat er 37.500 flexwoningen worden gebouwd. Bouwers en corporaties hebben eerder twijfels geuit of dit wel gaat lukken vanwege het gebrek aan bouwlocaties. Ook de financiële risico’s vormen een drempel. De Jonge hoopt dat laatste probleem met zijn garantieregeling weg te nemen.