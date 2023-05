Ries Moonen (1936-2023) injecteerde diepere gedachten in dwarse jeugdprogramma’s, een halve eeuw lang

Ries Moonen

‘Ries besloot er op Internationale Vrouwendag vandoor te gaan.’ In het samenvallen zag Annekarijn Overduin een verwijzing naar een sketch van haar schoonvader Ries Moonen. Voor Het Klokhuis schreef hij een betoog waarin Aart Staartjes (professor Fetze Alsvanouds, hoogleraar uitvindingen te Harderwijk) de kijker via de ‘gestekte rib’ van Adam voert naar de ‘niet onbelangrijke uitvinding van de vrouw’. Een halve eeuw, tot zijn 80ste, leverde Moonen materiaal voor baanbrekende, succesvolle, dwarse jeugdprogramma’s. En ‘onpedagogische’. De Telegraaf: ‘Vara leert jeugd schuttingtaal’.

Generaties volgden samen De Stratemakeropzeeshow, J.J. de Bom, voorheen de Kindervriend, Sesamstraat. Oud-leraar Nederlands Moonen was lid van het Schrijverscollectief, met Jan Riem, Willem Wilmink, Karel Eykman, Hans Dorrestijn en Fetze Pijlman. Omschreven als ‘literair bescheiden schrijvers van teksten op bestelling’. Hun teksten, en liedjes op muziek van Harry Bannink, waren de levenselixers voor scheppingen als Erik Engerd (Joost Prinsen), de winderige (‘Oe!’) Deftige Dame en Titia Konijn (Wieteke van Dort), en voor vele gedaanten van Aart Staartjes. Meneer Aart was tegenwicht ‘voor zoetere tonen in Sesamstraat’, zei Moonen over zijn creatie.

In de Volkskrant (1979) ging hij in op het teamwork. ‘De slechte sketches beleven we al pratende op vergaderingen. Een kwart van wat wordt ingediend, sneuvelt. Schrijven is pas nummer twee. Er zijn scènes die je tot het laatste woord afschrijft, of je laat iets aan de spelers over. Het gebeurt zelden dat zij er zinnen bij bedenken. Door hun spel leggen zij soms onverwachte accenten. De samenwerking is zo hecht dat we kunnen voorspellen wat zij gaan doen.’

De Volkskrant profileert regelmatig bekende en onbekende, kleurrijke Nederlanders die onlangs zijn overleden. Wilt u iemand aanmelden? postuum@volkskrant.nl

Joost Prinsen in een column na de dood van Eykman: ‘Ben ik ooit in mijn werk gelukkiger geweest dan op die zomerse avonden toen Jan Riem zijn eerste teksten van Erik Engerd voorlas? En Hans Dorrestijn zijn liedjes zong?’ Per mail noemt hij Moonen ‘een opvallend lid van het collectief, zij het publicitair wat in de schaduw. Een stille kracht.’ Voor de NTR geldt hij als ‘meester van de omkering’.

Dramaturg en eindredacteur Jan Kok: ‘Ries nam kinderen zeer serieus. Hij was een intelligente, erudiete, belezen vrijdenker. In de meeste van zijn scènes zat een diepere gedachte, een idee dat ik uitzonderlijk origineel vond. Regelmatig briljant.’ Na Moonens overlijden mailde Kok wat herinneringen naar Joost Prinsen. Bij diens absentie tijdens de uitvaart las Wieteke van Dort ze voor vanaf Koks telefoon. Bij het tienjarig bestaan van Het Klokhuis hadden Ries en Jan Riem samen bijna de helft van de scènes geschreven. Kok: ‘Weinigen realiseren zich dat zonder hen Het Klokhuis niet zou hebben bestaan.’

In bijna twintig jaar maakte Charlotte Vonk zo’n 450 illustraties bij Moonens ‘voorleesverhaaltjes’ voor Sesamstraat over Prins Vads, jong en wars uiteraard van elk protocol. Deels bewerkt tot twee bundels. Vonk: ‘Ries was begaafd. Zijn goed gecomponeerde stukjes leken zo uit zijn pen gevloeid. Kwam de vertrutting en verpreutsing van kinder-tv ter sprake, dan kon hij innemend foeteren. Hij was te bescheiden om zichzelf aan te prijzen.’ Overduin: ‘Dat weinigen hem kenden, vond-ie wel best.’ Hij schreef eerder (vertaalde) kinderboeken en bewerkte – met acteur en theatermaker Frank Groothof – Pinocchio en Peer Gynt tot kinderopera’s. Voor Radio 4 maakte hij Het zout in de pap, vaak over literatuur.

Aafje Moonen: ‘Mijn vader bewaarde van alles. Kindertekeningen, kaartjes, posters, knutselwerk, sinterklaassurprises, souvenirs, artikelen, scenario’s. Voor de een wellicht een verzameling rommeltjes, voor de ander een ontroerende ode aan zijn werkende leven en onze kindertijd.’ Ries Moonen overleed op 87-jarige leeftijd in Bussum. De rouwannonce citeert uit zijn Het geheim van Castelvecchio. ‘Goed kinderen, ik had hard gewerkt, en ik vond dat ik er maar eens even uit moest. Een beetje vakantie of zo.’