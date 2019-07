Ridouan T. zou zich in ‘criminelenentoevluchtsoord’ Dubai bevinden. Wat kan Nederland nu doen?

Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Dubai. Stel dat Ridouan T. daar aangehouden wordt, wat gebeurt er dan?

Dan vraagt het Openbaar Ministerie om uitlevering. ‘Het is aan Dubai om daar wel of niet aan mee te werken’, aldus een woordvoerder van het Landelijk Parket. Uitlevering zonder uitleveringsverdrag is moeilijk maar niet onmogelijk, zegt Geert-Jan Knoops, hoogleraar Politiek van het internationaal recht. Hij kan zich echter niet voorstellen dat de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai deel uitmaakt, meewerkt aan een uitlevering zonder verdrag. ‘Dat zou in strijd zijn met het internationaal uitleveringsrecht.’

Voor zover bekend heeft Dubai tot nu toe eenmaal een verdachte aan Nederland uitgeleverd. In 2016 leverde het emiraat een 65-jarige man uit die ‘als bankier van de onderwereld’ grote geldbedragen zou hebben witgewassen. De Verenigde Arabische Emiraten zijn namelijk lid van de Verenigde Naties, en in een VN-verdrag is geregeld dat verdachten van corruptie, witwassen of lidmaatschap van een criminele organisatie wel kunnen worden uitgeleverd. Knoops: ‘Maar deze verdachten kunnen alleen worden vervolgd voor de misdrijven op basis waarvan ze zijn uitgeleverd.’ Liquidaties vallen niet onder dit anti-corruptieverdrag.

Waarom is het zo moeilijk om Ridouan T. te vinden?

In de ogen van justitie is Ridouan T. een wrede cocaïnemultimiljonair die op nietsontziende wijze opdracht heeft gegeven aan een reeks liquidaties. Deze maand werd bekend dat het OM hem verantwoordelijk houdt voor minimaal vijf liquidaties. Naar verluidt beschikt hij over vele miljoenen. Mede daardoor lukt het hem om al anderhalf jaar uit het zicht van justitie te blijven. En dat terwijl een groot politieteam op hem ‘jaagt’ en er inmiddels een beloning van 100 duizend euro is uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn arrestatie.

Naar verwachting is T. uitgeweken naar een land waarmee Nederland geen uitleveringsverdrag heeft. Vanwege zijn onschatbare drugsvermogen is de kans groot dat hij over valse paspoorten beschikt, ambtenaren makkelijk omkoopt en zich chirurgisch een ander uiterlijk heeft laten aanmeten.

Vorige week verspreidde de politie nieuwe ‘verouderingstekeningen’ van T. en zijn rechterhand Saïd R. Met behulp van een speciale techniek werden oudere foto’s van de twee aangepast naar hoe ze er nu mogelijk uitzien. Volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket heeft dat twintig bruikbare tips opgeleverd. Daarnaast hoopt justitie met de media-aandacht reuring te veroorzaken in de onderwereld en het signaal aan T. te geven dat ‘de jacht’ op hem nog altijd onverminderd doorgaat.

Ridouan T. wordt ook gezocht door Spanje en Marokko. Wat betekent dit voor Nederland?

In Spanje wordt T. gezocht omdat hij betrokken zou zijn bij de moord, eind oktober 2018, in Torremolinos op Hamza Ziani, een bekende in het criminele Nederlandse en Spaanse drugsmilieu. Omdat dit gaat om een Nederlands slachtoffer en Nederlandse verdachte, heeft deze moord niet Spanjes hoogste prioriteit.

Heel anders geldt dat voor Marokko. Daar jagen de autoriteiten fanatiek op Ridouan T., wegens de ‘vergismoord’ op de zoon van een rechter. Het beoogde doelwit was vermoedelijk de Nederlandse clubeigenaar ‘Mustapha – ‘Moes’ – F., die in een drugsoorlog met T. is verwikkeld. Eerder zijn T.’s broers hiervoor al opgepakt; zij worden ervan verdacht dat ze in opdracht van T. de moord lieten uitvoeren. Door de publieke verontwaardiging die deze vergismoord veroorzaakte, wil Marokko T. het liefst zelf berechten. Daar staat tegenover dat de Nederlandse recherche sinds het najaar van 2017 nauw samenwerkt met de politie in Dubai, om Nederlandse criminelen er effectiever te kunnen opsporen.

Waarom is Dubai een populair toevluchtsoord voor criminelen?

Vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag, de enorm explosief groeiende vastgoedmarkt en het relatief zwakke rechtssyteem, waardoor veel crimineel geld in Dubai in nieuwbouw wordt witgewassen. En vanwege de luxe, de rijkdom, de stranden en het zonnige klimaat – Dubai staat bekend om zijn jetset-leven. Nog een voordeel: in het emiraat wordt, met zijn talloze metaaldetectoren, streng op wapenbezit gecontroleerd. Daardoor is de vrees dat criminelen er ineens met kogels worden doorzeefd, veel kleiner dan in Nederland.