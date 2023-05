Ridouan T. voert eigen verdediging, maar verschijnt niet in de rechtbank

Advocaten Guy Weski (l) en Yassine Bouchikhi (r) komen aan bij de rechtbank voor de voortzetting van de strafzaak Marengo. Beeld Ramon van Flymen / ANP

‘De aanhouding van mevrouw Weski zal u allen hier in de rechtszaal hebben geschokt, met name de collega’s van het kantoor Weski. Het laat ook de rechtbank niet onberoerd; die werkt al jaren met mevrouw Weski.’ Met die woorden opende de voorzitter van de rechtbank woensdag de regiezitting in het Marengo-proces, waarin werd gesproken over hoe het verder moet met dit liquidatieproces nu zowel de hoofdverdachte als de kroongetuige zonder advocaat zitten.

Advocaat Inez Weski, die tot voor kort de belangen van hoofdverdachte Ridouan T. verdedigde, werd op 21 april gearresteerd, omdat ze informatie over witwassen en drugshandel van en naar haar cliënt zou hebben doorgegeven terwijl hij in beperkingen zat. Weski heeft T.’s verdediging vanwege het onderzoek naar die beschuldiging neergelegd.

Haar zoon Guy Weski was woensdag op de zitting aanwezig, hij is de advocaat van verdachte Achraf B., maar hij maakte bij de opening van de zitting geen gebruik van de gelegenheid om de situatie rond zijn moeder toe te lichten.

Volgens het boekje

Hoofdverdachte Ridouan T. (45), tegen wie een levenslange celstraf is geëist, was afwezig. T. heeft de rechtbank geschreven dat hij zijn eigen verdediging zal voeren. Volgens zijn penitentiair advocaat Thomas van der Horst geldt dit totdat hij een nieuwe advocaat heeft gevonden.

In de brief geeft T. aan dat hij vasthoudt aan de onderzoekswensen die zijn raadsvrouw Inez Weski tijdens het dupliek in april heeft ingediend. T. heeft op dat moment aangifte gedaan tegen het Openbaar Ministerie, omdat een van drugssmokkel verdachte oud-commando, Sil A., bij de Militaire Kamer in Arnhem heeft verklaard dat het OM in 2019 aan veiligheidsdiensten en speciale eenheden had gevraagd of het mogelijk was om Ridouan T., die toen nog op de internationale opsporingslijst stond, door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anderszins te ‘neutraliseren’ (een eufemisme voor doden).

Het OM herhaalde woensdag dat ‘niemand in het gehele Nederlandse Openbaar Ministerie, op welk moment dan ook, heeft overwogen om T. te laten ontvoeren of vermoorden’. T.’s aanhouding eind 2019 in Dubai is volgens de officier van justitie volgens het boekje verlopen op basis van een rechtshulpverzoek, waarna de autoriteiten van Dubai hem hebben gearresteerd.

Indirecte getuige

Inez Weski bepleitte kort voor haar aanhouding dat ze ‘supercommando’ Sil A. wilde horen als getuige in het Marengo-proces, nadat ze zijn advocaat Michael Ruperti als getuige had opgeroepen. In april bevestigde Ruperti het verhaal van zijn cliënt.

‘Dat klopt niet’, benadrukte het OM woensdag. ‘Sil A. is een getuige de auditu, een indirecte getuige, hij heeft alles van horen zeggen.’ De officieren vinden om die reden dat de rechtbank het verzoek om de commando te horen, moet afwijzen. Het is aan de rechtbank om daarover binnenkort een beslissing te nemen.

Op de vraag van advocaat Jan-Hein Kuijpers wat de impact is voor het Marengo-proces als zich een nieuwe advocaat voor Ridouan T. aandient, ‘kan ik niet antwoorden, want dat heeft zich nog niet voorgedaan’, aldus de rechtbankvoorzitter woensdag.

Kroongetuigedeal

Ook kroongetuige Nabil B. zit zonder advocaat, sinds hij onlangs kenbaar maakte dat zijn advocaten Onno de Jong en Peter Schouten zijn verdediging hebben neergelegd. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt.

B.’s zaak is op zijn eigen verzoek uitgesteld tot 13 juli. Dan krijgt hij het laatste woord en kan hij in dupliek reageren op de beschuldigingen jegens hem. Hij wordt verdacht van het regelen van de vluchtauto bij de vergismoord op zijn vriend Hakim Changachi in januari 2017.

Uit wroeging en angst voor represailles meldde hij zich als kroongetuige bij justitie en liet hij zich oppakken. Een week na de bekendmaking van deze kroongetuigedeal werd zijn broer Reduan vermoord. Later werden ook zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries geliquideerd.