Ridouan T. heeft drie nieuwe advocaten die hem bij zullen staan in Marengo-proces

Buiten de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam staat maandag bewaking voor de voortzetting van het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Beeld ANP

T.’s vorige raadsvrouw Inez Weski werd eind april gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou informatie over witwassen en drugshandel hebben doorgegeven van en naar haar cliënt, die vastzit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Sindsdien voerde T. tijdelijk zijn eigen verdediging. Weski werd onlangs vrijgelaten na een voorarrest van anderhalve maand.

Ruperti liet twee weken geleden al aan het AD weten dat hij Ridouan T. hielp om een nieuw advocatenteam samen te stellen. ‘Iedereen heeft recht op een advocaat’, zei Ruperti tegen de krant. ‘Het feit dat hij in zo’n grote strafzaak door toedoen van het Openbaar Ministerie nu zonder zit, is mijn motivatie om hiermee aan de slag te gaan.’ Ruperti is nu dus zelf ook een van de leden van het verdedigingsteam van T.

Opvallend is dat Weski Ruperti daags voor haar arrestatie heeft verhoord. Hij was namelijk de raadsman van commando Sil A., en beweerde in die hoedanigheid dat zijn cliënt door geheime diensten was benaderd om Ridouan T. in Dubai te ontvoeren of vermoorden toen T. nog voortvluchtig was. Weski deed namens T. aangifte tegen het OM, dat achter het verzoek zou zitten, en heeft verzocht om ook A. zelf te verhoren. De rechtbank moet nog besluiten of A. ook verhoord mag worden over de kwestie.

Ervaren advocaten

Ruperti heeft als strafrechtadvocaat een goede reputatie in defensie- en veteranenkringen. Daarnaast was hij ook de raadsman van drugsbaron Charles Z. en vertegenwoordigt hij Willem Engel, de voorman van Viruswaarheid, die in januari is veroordeeld tot een maand voorwaardelijke celstraf wegens opruiing.

Met Arthur van der Biezen krijgt Ruperti een ervaren strafpleiter naast zich. Van der Biezen is al 35 jaar advocaat en begon zijn carrière onder de fameuze strafpleiter Piet Doedens. Hij heeft een kantoor in Den Bosch, waarmee hij zich richt op strafprocessen over fraude, moord en doodslag en georganiseerde drugsmisdaad. Hij is een van de weinige Nederlandse advocaten die mag optreden namens verdachten of slachtoffers voor het Internationaal Strafhof in Den Haag.

Ook Sjoerd van Berge Henegouwen is met 31 jaar in het vak een ervaren kracht naast Ruperti. Hij was met zijn kantoor in Maastricht betrokken bij grote liquidatiezaken zoals Eris en Passage en is eveneens bevoegd om zaken te bepleiten voor het Internationaal Strafhof. De drie advocaten zijn geen kantoorgenoten van elkaar.