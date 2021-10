Ridouan T. had via zijn neef uitvoerig contact met de buitenwereld vanuit zijn beveiligde cel in Vught

De extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Beeld ANP

Ridouan T. zou onder meer een gewelddadige ontsnappingspoging aan het beramen zijn, zo blijkt volgens justitie uit de onderschepte communicatie met zijn neef en advocaat. Er zijn daarnaast aanwijzingen dat T. op zoek is geweest naar adresgegevens van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ook zou T. de handel in drugs voortzetten vanuit zijn detentie via zijn boodschapper Youssef T. Er is volgens het Openbaar Ministerie vooralsnog geen enkele indicatie dat Youssef T. betrokken is bij de moordaanslag op Peter R. de Vries.

Sinds 11 maart had Youssef T. ongehinderd toegang gehad tot zijn neef Ridouan. In december meldde hij zich voor het eerst aan om als advocaat zijn cliënt te bezoeken. Daarop heeft het OM een klacht ingediend bij de deken in Oost-Nederland, die een onderzoek is begonnen. Er was een vermoeden dat Youssef misbruik zou maken van zijn recht op geheimhouding. In maart oordeelde de deken dat er geen bezwaar was om Youssef toegang te geven tot T. Daarna heeft Youssef hem tientallen keren en urenlang bezocht en ook tientallen keren telefonisch gesproken.

In februari begon de Landelijke Recherche een strafrechtelijk onderzoek om te achterhalen hoe het kon dat Ridouan T. nog contact met de buitenwereld leek te hebben. Aan het begin van de zomer bleek uit onderschepte pgp-berichten (pretty good privacy) van de zogenaamde Sky ECC-server, die in maart gekraakt werd, dat zijn advocaat Youssef T. daarbij mogelijk een rol speelde. Dat was uiteindelijk genoeg aanleiding om de zwaarwegende geheimhouding tussen cliënt en advocaat op te heffen.

Het OM benadrukt dat het daarbij ‘heel voorzichtig en zorgvuldig’ te werk is gegaan. Alle onderschepte data tussen advocaat en cliënt ging eerst naar de rechter-commissaris. Die beoordeelde wat daarvan kon worden vrijgegeven voor het onderzoek.

Geobserveerd

Youssef T. werd maandenlang afgeluisterd en geobserveerd. Ook de gesprekken met Ridouan T. in de EBI werden afgeluisterd. Daaruit bleek onder meer dat er lange stiltes vielen, dat er gefluisterd werd en dat er geschreven werd op briefjes, aldus het OM. Daarop heeft de recherche ook de bevoegdheid gekregen om mee te kijken op camerabeelden van de gesprekken. Op het beeldmateriaal was volgens het OM te zien dat er boodschappen op briefjes werden geschreven, de briefjes tegen het glas werden gehouden en daarna werden doorgekrast.

‘Het is schokkend hoe geniepig dit werd gedaan’, zegt John Lucas, hoofdofficier van justitie. ‘Er werd misbruik van de rechtsstaat gemaakt.’

Op de briefjes zou onder meer te zien zijn geweest dat Ridouan T. een ontsnappingspoging beraamde. Nog niet duidelijk is of hij uit zijn cel wilde ontsnappen, of tijdens het transport naar de rechtbank of tijdens een zitting. Ook waren er aanwijzingen in de communicatie dat Ridouan T. de drugshandel ongehinderd doorzette vanuit de cel. Het is volgens het OM nog onduidelijk aan wie Youssef T. de berichten precies doorgaf en van wie hij ze kreeg.

Vrijdag werd Youssef T. aangehouden tijdens een bezoek aan zijn neef in de EBI. Hij wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich richt op witwassen, handel in verdovende middelen en het voorbereiden van moord. Bij de aanhouding is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Het kantoor van Youssef T. in Utrecht en zijn woning in Maarssen zijn vrijdag doorzocht. Ook de cel van Ridouan T. is doorzocht. Maandag wordt Youssef T. voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Youssef T. is één van de vier advocaten van Ridouan T. Inez Weski staat Ridouan T. bij in het strafproces Marengo. Zij is geen verdachte in dit nieuwe onderzoek.

Op bestelling

Ridouan T. (43) is de hoofdverdachte in het omvangrijke Marengo-proces. Het OM verdenkt hem ervan grootschalige cocaïnehandel en leidinggeven aan een organisatie die moorden op bestelling regelt. Hij zou opdracht hebben gegeven voor een groot aantal liquidaties en moordpogingen. Ook wordt hij in verband gebracht met de aanslag op Peter R. de Vries.

In december 2019 werd Ridouan T. in Dubai gearresteerd. Op dat moment was T. al anderhalf jaar de meest gezochte crimineel van Nederland. Drie dagen na zijn arrestatie werd hij in het diepste geheim naar Nederland gevlogen en opgesloten in de EBI in het Noord-Brabantse Vught. Daar zitten de zwaarste criminelen van het land opgesloten.

Afgelopen zomer bleek dat politie en justitie bang zijn voor een gewelddadige ontsnappingspoging van Ridouan T. uit de EBI. Op basis van informatie uit ‘het criminele milieu’ oordeelde de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dat er een gedegen vluchtrisico was: T. zou met een groep fors betaalde commando’s op gewelddadige wijze willen uitbreken.