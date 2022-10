Ridouan T. getuigt: ‘Ik heb niks te maken met moorden en dreiging prinses Amalia’

Advocaat Inez Weski bij rechtbank de Bunker in Osdorp. Beeld Joris van Gennip

Formeel is T. geen verdachte van deze drie liquidaties, maar ingewijden gaan ervan uit dat hij erachter zit. Hij stond vrijdag niet terecht; tegen hem is in juni al levenslang geëist in het Marengoproces, onder meer vanwege zes liquidaties.

De verklaring kwam naar buiten toen T. als getuige werd gehoord in de strafzaak van zijn neef en voormalig advocaat Youssef T. De liquidaties hebben daar niets mee te maken, maar T. maakte van de gelegenheid gebruik om er iets over te zeggen.

De strafzaak tegen Youssef T., die vrijdag centraal stond, draait om de verdenking dat hij heeft meegewerkt aan uitbraakplannen uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en criminele activiteiten van zijn neef. Volgens het Openbaar Ministerie was hij de boodschapper tussen Ridouan T. en de buitenwereld.

Gevangenen in de EBI mogen in principe alleen contact hebben met hun advocaat. Youssef T. (39) ging in 2021 talloze malen op bezoek bij zijn neef, als zijn advocaat voor mediazaken. De frequente bezoeken wekten argwaan bij het OM, dat in het voorjaar van 2021 een onderzoek instelde. Dat leidde ertoe dat de neven tijdens hun gesprekken in de gevangenis werden afgeluisterd en gefilmd. In oktober 2021 werd Youssef T. opgepakt. Hij zit nog altijd vast.

Gelofte

Vrijdag blijkt Ridouan T. (44) eindelijk bereid te vertellen wat er volgens hem is gebeurd. Omdat T. voor een keer niet als verdachte maar als getuige wordt gehoord, moet hij van de rechters de eed of gelofte afleggen en gaan staan.

‘Voor Allah wil ik wel opstaan’, is zijn reactie. ‘Ik getuig dat er geen God bestaat dan Allah en dat Mohammed zijn dienaar is’, zegt hij plechtig, met twee handen in de lucht. ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig.’

Even later legt Ridouan T. de rechters uit waarom hij niet wil dat radio- en tv-verslaggevers de zitting opnemen. ‘Anders krijgen we straks een liedje hierover. Dan gebruiken ze mijn stem.’

Vanaf de publieke tribune is alleen de rug van Ridouan T. te zien. Hij klinkt zelfverzekerd. In zijn beleefde, goed geformuleerde antwoorden is soms enige irritatie te horen. Bijvoorbeeld als de voorzitter van de rechtbank erop wijst dat Youssef T. in een verhoor heeft toegegeven dat hij informatie uit de EBI heeft doorgegeven, en dat naar eigen zeggen ‘niet uit vrije wil gedaan’ heeft.

‘Zou u daarop willen reageren?’, vraagt ze.

‘Ik denk dat het komt door de opruiende media, door beeldvorming’, zegt hij. ‘Als ik als buitenstaander al die berichten over mij zou lezen in de krant, zou ik me misschien ook een beetje geïntimideerd voelen. Ik word als een soort monster neergezet.’

‘Navy seals’

Youssef T. was familie, maar ze hadden elkaar al jaren niet gezien of gesproken toen hij ‘media-advocaat’ van Ridouan T. werd. Omdat andere raadslieden hem niet wilden of konden bijstaan, is het verhaal.

‘Heeft u druk op uw neef uitgeoefend om boodschapper voor u te zijn?’, vraagt de voorzitter.

Voordat Ridouan T. kan antwoorden, grijpt zijn advocaat Inez Weski in. ‘Deze vraag wil ik ik even parkeren, en straks bespreken met mijn cliënt. Dan komen we er straks op terug.’ Het antwoord is nee, blijkt later, maar het zou kunnen dat Youssef T. het ten onrechte zo ervaren heeft.

En wat bedoelde Ridouan T. toen hij met zijn neef sprak over een ontsnapping met hulp van ‘navy seals’?

‘Er was alleen sprake van gedachtespinsels over ontsnappen in stilte’, legt hij uit. ‘Met ninja’s die professioneel te werk gaan, zonder geweld.’

Andere dingen die ze in de EBI bespraken waren nep, beweert hij. Op een of andere manier wist Ridouan T. dat zijn gesprekken met Youssef werden afgeluisterd. Dus gaf hij valse informatie, om te kijken wat er zou gebeuren in de EBI en de media: ‘Het was een spelletje. Ik zat de media en justitie te jennen. Soms stak ik mijn middelvingers op naar de beveiligingscamera.’

Verzoeken ingetrokken

In de loop van de ochtend had de strafzaak tegen Youssef T. een verrassende wending gekregen. De verdachte maakte een draai van 180 graden: hij trok verzoeken in die tijdens de laatste zitting had ingediend. Youssef T. vindt het niet langer nodig dat het OM onderzoek doet naar de vraag of Ridouan T. vanuit de gevangenis via iemand anders dan hijzelf met de buitenwereld communiceerde.

Tijdens een voorbereidende zitting in september had de raadsman van Youssef T., André Seebregts, nog gesuggereerd dat advocaat Inez Weski berichten uit de EBI heeft gesmokkeld, op aandringen van Ridouan T. Wat is er veranderd? Seebregts wil het niet toelichten, en zijn cliënt is er niet.

Feit is dat Ridouan T. de verdedigingsstrategie van zijn neef en diens raadsman veroordeelt. ‘Ze moeten het hebben over de inhoud van hun eigen zaak’, zegt hij vrijdagmiddag. Wat de twee eind september verklaarden is volgens hem ‘onzin, onterecht en onbegrijpelijk.’

Verder neemt hij het op voor zijn neef: ‘Youssef is eerlijk, integer en naïef. Hij heeft niets strafbaars gedaan. Ik heb hem meegesleurd.’

De eis van het OM laat nog op zich wachten. De volgende zittingen zijn op 14, 16 en 19 december.