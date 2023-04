Ridouan T. doet aangifte tegen OM wegens voorbereiden van ontvoering, dan wel moord

Advocaat Inez Weski bij de extra beveiligde gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp. Beeld Joris van Gennip

Dat onthulde zijn advocaat Inez Weski woensdag in de extra beveiligde rechtszaal in Amsterdam-Osdorp. De raadsvrouw kwam met een opmerkelijk verzoek, in de slotfase van het omvangrijke liquidatieproces Marengo, tegen onder anderen Ridouan T. Ze wil extra getuigen horen, onder wie de voormalige advocaat van Sil A., een militair van het Korps Commandotroepen die wordt verdacht van drugssmokkel.

De advocaat die ze wil laten getuigen, Michael Ruperti, zei begin deze maand tijdens een zitting in Arnhem dat A. in 2019 door geheime diensten is gevraagd of het mogelijk was Ridouan T. door commando’s in het geheim uit Dubai te halen of anders te ‘neutraliseren’. Dat zou een eufemisme zijn voor doden.

Tijdens die zitting in Arnhem, die werd bijgewoond door een kantoorgenoot van Weski, bleek dat getuigen het verhaal van Ruperti en A. op enkele punten ondersteunen: hij zou geregeld samenwerken met veiligheidsdiensten en een grote rol spelen bij geheime commando-operaties. Omdat Ruperti meerdere medewerkers van veiligheidsdiensten niet mocht horen als getuige, legde hij de verdediging neer.

‘Volgelvrij’

Ruperti is woensdag aanwezig in de gerechtsbunker in Amsterdam, hij wacht in de advocatenkamer of de rechtbank akkoord gaat met het verzoek van Inez Weski om hem te horen. Weski wil ook tal van andere betrokkenen laten getuigen. Of dat wordt toegestaan, moet nog blijken.

‘Als u ook dit verzoek van de verdediging negeert, is mijn cliënt vogelvrij’, zei Inez Weski tegen de rechters. Ze zei zich grote zorgen te maken over de veiligheid van Ridouan T. Volgens haar is het essentieel dat onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke inzet van wat ze woensdag een ‘moordcommando’ en ‘doodseskader’ noemde.

Toen T. in december 2019 werd gearresteerd in Dubai, is hij gemarteld, betoogde Weski eerder. Enkele dagen later zou de verdachte ‘onder gewapende dwang een vliegtuig in gemoffeld’ zijn, en werd hij naar Nederland overgebracht.

Het OM sprak dergelijke beschuldigingen van Weski meermaals met klem tegen. Tegen T. is vorig jaar levenslang geëist. De uitspraak in de zaak staat gepland op 20 oktober.