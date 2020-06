Liveblog Proces Rico de Chileen

‘Rico de Chileen’, drugscrimineel en rechterhand Ridouan T., voor de rechter

Dinsdag vond in de gerechtsbunker in Amsterdam het strafproces plaats tegen de 46-jarige Richard R., alias ‘Rico de Chileen’. Volgens het Openbaar Ministerie was R. de leider van een misdaadbende en zou hij de rechterhand zijn van Ridouan Taghi.