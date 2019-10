Richard de Mos, wethouder af, gaat meteen per limousine op campagne

Richard de Mos en Rachid Guernaoui gaan met een limousine op campagne, nadat ze formeel hun ontslag als wethouder hebben aangeboden. Beeld Arie Kievit

Terwijl tractoren de belegerde Haagse binnenstad proberen te bereiken, rijdt woensdagochtend om 11 uur stipt een klassieke Lincoln Town Car Limousine U9 moeiteloos tot pal voor de deur van het Haagse stadhuis. ‘Wij weten de sluiproutes goed te vinden’, grijnst Richard de Mos als hij samen met Rachid Guernaoui uitstapt.

Ze komen hun ontslag aanbieden als locoburgemeester en wethouder namens van Hart voor Den Haag/Groep De Mos, de grootste partij in de gemeenteraad. Maar het einde van het wethouderschap is meteen het startschot van de campagne voor de lokale verkiezingen van 2022. ‘Zet ons op 23 - Hart voor Den Haag’, staat er over de volle lengte op de limousine. Er zijn 23 zetels nodig voor een krappe meerderheid in de gemeenteraad.

Bloed, zweet en tranen

Op 1 oktober, de dag van het eerste boerenprotest op het Malieveld, viel de rijksrecherche binnen bij De Mos en Guernaoui. Ze worden verdacht van ambtelijke corruptie, omkoping en het schenden van het ambtsgeheim. Precies twee weken later, opnieuw op een dag vol boerenprotest, zoeken de twee kopstukken de schijnwerpers weer op. De aanval is de beste verdediging.

‘Ik heb thuis geleerd: als je valt, moet je als de wiedeweerga weer opstaan’, zegt De Mos in het atrium. ‘Het ambt van wethouder heb ik met bloed, zweet en tranen bereikt. Dit had het oogstjaar moeten worden voor Den Haag, Scheveningen en Loosduinen.’ Hij keert begin november terug in de gemeenteraad als fractieleider – het jonge raadslid Damiën Zeller geeft zijn zetel op voor het boegbeeld van de partij. Guernaoui sluit een terugkeer naar de raad op termijn niet uit. ‘Ik ben de eerste vervanger.’

Op de loopbruggen van het hagelwitte IJspaleis, zoals het stadhuis wordt genoemd, turen tientallen gemeenteambtenaren omlaag naar de geïmproviseerde persconferentie in het atrium. De Mos en Guernaoui legden al twee weken geleden op verzoek van Pauline Krikke — toen nog burgemeester – hun taken neer. Vervolgens nam de gemeenteraad een motie van wantrouwen tegen de wethouders aan. Inmiddels wordt er al hard gesleuteld aan een nieuw college met VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA.

Donaties

Over de beschuldigingen van corruptie laten ze zich niet uit. ‘Elke partij neemt donaties aan, lokale partijen krijgen geen subsidie’, zegt Guernaoui. ‘Als ik de boel had willen flessen, was ik 25 jaar geleden geen rechten gaan studeren.’

Het indienen van de ontslagbrieven bij de griffie duurt nog geen vijf minuten. De Mos en Guernaoui hebben hun colberts verruild voor de groene windjacks van de partij. Met de grijze limousine rijden ze van het stadhuis linea recta naar het stadsdeel Loosduinen, negen kilometer verderop.

Daar wacht hun een warm bad tijdens het flyeren met een man of tien, allemaal in groene jas. Op de markt op het Loosduinse Hoofdplein komen de mensen spontaan op De Mos af. Ze geven hem een hand, een knuffel, een omhelzing. ‘Haai, ik heb op jou gestemd. Ik vind het niet terecht wat er is gebeurd’, zegt een dame met een blauwe fiets aan de hand. ‘Je komt eerlijk over. Ik voel dat.’

‘Dank je wel, mevrouw’, zegt De Mos, die alweer wordt aangeklampt door een vrouw in tijgerprint. ‘Kom terug hoor! Als het zover is, dan stem ik weer voor je. Het is een vuil, vies klereland geworden.’

‘Dankjewel, lieverd’, zegt De Mos, ‘super.’

Spreekuur

Bij de kaasboer schiet een echtpaar Rachid Guernaoui aan. ‘We waren op je eerste spreekuur, hier in Loosduinen’, vertellen ze. ‘Ja, dat spreekuur gaat ook niet meer door’, zegt Guernaoui, ‘daar baal ik wel van.’

Destijds beklaagde het echtpaar zich bij de wethouder over het feit dat er wel een lawaaiig speeltuintje met kunstgras voor hun flat kwam, maar geen ondergrondse vuilcontainer.‘En dat in een wijk met alleen maar oude mensen. Wij moeten nog steeds een enorm eind lopen met ons vuilnis. Een heleboel oude mensen in onze flat zijn daar teleurgesteld over.’

Ze weten niet wat ze moeten denken van de verdenkingen van het Openbaar Ministerie. ‘Hopelijk wordt dat snel duidelijk.’ Dat hoopt ook Guernaoui, die met zijn advocaat overweegt een bezwaarschrift in te dienen tegen justitie, omdat er ‘geen aanklacht of niks’ is. ‘Maar intussen ligt wel mijn goede naam te grabbel’, zegt Guernaoui, die hoopt te kunnen terugkeren als rijksambtenaar op Binnenlandse Zaken.

‘Meneer De Mos is de klos’, zegt een man terwijl hij de gevallen wethouder de hand schudt. Hij schrikt van zijn eigen woorden en voegt er aan toe: ‘Je kan toch nooit winnen van ratten, dat is toch zo?’

Na een uurtje flyeren maakt de ploeg nog een groepsfoto bij de limousine en wordt er nog een visje besteld bij Vishandel Groen. ‘We hebben ontzettend veel steunbetuigingen gehad op sociale media, en nu ook hier’, zegt De Mos als hij een bakje kibbeling met knoflooksaus heeft gegeten. ‘Dat is mijn drijfveer om verder te gaan.’