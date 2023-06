Richard Bransons Virgin Galactic eind juni met eerste commerciële vlucht de ruimte in

De VSS Unity, het ruimteschip van Virgin Galactic. Beeld AP

De eerste vlucht, ‘Galactic 1’, is voorzien tussen 27 en 30 juni, maakte het bedrijf donderdag bekend. Met de eerste vlucht gaan drie mensen mee: leden van de Italiaanse luchtmacht. Zij zullen wetenschappelijke experimenten rond microzwaartekracht uitvoeren.

Na de eerste vlucht zouden er nog meer moeten volgen, mogelijk één per maand. Dat is nodig om de business rendabel te maken. Zo’n 800 mensen kochten al een ticket voor een toeristische ruimtevlucht.

Virgin Galactic, dat in 2004 werd opgericht in Californië, kampte de afgelopen jaren met technische problemen die de start van de vluchten hebben vertraagd. Maar na een laatste testvlucht in mei en een aantal routine-inspecties van de shuttle, is alles nu klaar voor de commerciële lancering.

Door het nieuws steeg het aandeel van Virgin Galactic met 40 procent in waarde.

Ander ruimtevaartbedrijf failliet

Een ander ruimtevaartbedrijf van Branson, Virgin Orbit, staakte in maart alle activiteiten. Die in Californië gevestigde onderneming was erin gespecialiseerd om kleine satellieten vanaf een omgebouwde Boeing 747 de ruimte in te schieten, maar raakte in de problemen na een tweede mislukte lancering begin dit jaar. Daarbij gingen negen kleine satellieten verloren.