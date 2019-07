‘Reuzenteek’ die gevaarlijk virus kan meedragen mogelijk in Nederland

Hyalomma Marginatum (teek).

Het beestje in Drenthe vertoont alle uiterlijke kenmerken van een hyalloma-teek, zegt bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit. Het gaat om een tekensoort die aanzienlijk groter is dan andere in Nederland voorkomende teken. Het beestje heeft lange, gestreepte poten en kan – voor een teek – hard lopen. Het gevonden exemplaar zal worden onderzocht door het RIVM.

Volwassen vrouwtjes van deze teek voeden zich met bloed van hoefdieren, zoals runderen, schapen en paarden, en soms van de mens. Anders dan andere teken gaat de hyalomma-teek actief op zoek naar gastheren. Die kunnen ze op een afstand van 3 tot 9 meter herkennen en zeker 10 minuten volgen.

Volwassen hyalomma-teken zijn niet eerder in Nederland gesignaleerd. Gewoonlijk is het hier te koud en te nat om de winter te overleven, aldus bioloog Van Vliet. De soort komt vooral voor in Zuid- en Oost-Europa, Noord-Afrika en Azië. Ook in Duitsland zijn onlangs volwassen exemplaren van deze teken aangetroffen. Soms belanden larven en nimfen (twee van de vier levensstadia van de teek) in Nederland als ze met trekvogels meekomen uit Afrika of het Middellands Zeegebied. Met bloed volgezogen hyalomma-nimfen laten zich dan in groene gebieden vallen.

Fatale Krim-Congovirus

De hyalomma-teek kan drager zijn van het Krim-Congovirus, dat voor dieren ongevaarlijk is maar voor mensen zeer ernstige gevolgen kan hebben. De infecties kunnen – na een incubatietijd van meestal vier dagen – onder meer leiden tot koorts, braken, hoofdpijn, sufheid, diarree, pijnlijke lymfeklieren, vergrote lever, bloedingen van de huid, bloedbraken en bloed in de ontlasting. Een deel van de patiënten – gemiddeld 30 tot 50 procent – overlijdt, aldus het RIVM.

‘Deze virusziekte wil je niet hebben. Daarom nemen we de melding in Drenthe serieus en gaan we de teek onderzoeken op de aanwezigheid van het Krim-Congovirus’, aldus een RIVM-woordvoerder. Hij onderstreept dat de afgelopen jaren in heel Europa slechts enkele gevallen van besmetting met dit virus zijn gemeld. In 2016 waren dat er zes, in 2017 vier en in 2018 geen enkele. In Nederland is het virus nog nooit aangetroffen.

‘Er is geen reden voor paniek, wel voor alertheid’, zegt Van Vliet van de Wageningen Universiteit. ‘Mensen moeten niet schrikken als ze een grote teek zien. Ook vrouwtjes van de veelvoorkomende schapenteek zijn groot als ze zich hebben volgezogen met bloed.’

De hyalomma-teek is een soort die van warmte houdt. De vondst in Drenthe en eerdere ontdekkingen in Duitsland hebben mogelijk te maken met de lange, warme zomer van vorig jaar en de milde winter. Zullen we het beestje in de toekomst vaker zien in Nederland? Van Vliet: ‘Dit is wel een soort die daarvoor in aanmerking zou komen.’

Meer over exotische plaagdieren Waarom duiken er zoveel beestjes op die overlast geven? Veel nieuwe gevallen van Lyme.