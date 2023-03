Reuzeburgemeester die er niet voor terugdeinst met de kleren aan in het water te springen

Wouter Kolff, de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad. Beeld Jiri Büller / Volkskrant

Burgemeester Wouter Kolff (46) van Dordrecht is vanaf april de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De VVD-bestuurder volgt CDA-burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls op.

‘Het grote publiek had tot vier jaar geleden nog nooit van het Veiligheidsberaad gehoord’, zegt Kolff bescheiden. Maar door de coronacrisis en de vluchtelingencrisis kwam het burgemeestersoverleg vol in de schijnwerpers te staan. Voorzitter Bruls ontpopte zich als een belangrijk gezicht in de crisisbestrijding.

Onder Kolff zal er niet een heel andere wind gaan waaien. ‘Ik ga eerst goed luisteren naar alle collega’s en giet er daarna nog een klein eigen sausje overheen’, zegt hij over zijn nieuwe functie.

De Dordtse burgemeester is wel kritisch op wat hij de ‘rolzuiverheid’ noemt van het overlegorgaan. Bij de bestrijding van de pandemie had het Veiligheidsberaad een wettelijke taak te vervullen, en hetzelfde geldt bij de opvang van Oekraïners.

‘Maar bij de opvang van asielzoekers is toch echt Den Haag aan zet’, waarschuwt Kolff. ‘We doen de asielcrisis tegen wil en dank. Dat steeds maar leveren van extra (crisis)noodopvangplekken moet een keer eindigen. Je organiseert je eigen crisis. Daar moeten we ons niet meer voor laten lenen.’

Recht voor zijn raap

Kolff, geboren in Rotterdam, studeerde notarieel recht in Utrecht en ging daarna aan de slag als kandidaat-notaris. Ook richtte hij aan het eind van zijn studie een eigen uitzendbureau op.

Naast zijn werk deed Kolff er ‘als hobby’ bestuursfuncties bij de VVD bij, in Utrecht en later ook Midden-Nederland (Utrecht en Flevoland). ‘Ik was vooral bemiddelaar bij conflicten’, zegt hij nu. ‘In 26 gemeenten zaten we allemaal in het college. Dat leverde genoeg wrijving en verschillen van inzicht op.’

In 2010 koos hij zelf voor een politieke carrière, eerst als wethouder in Nieuwegein. Twee jaar later werd hij burgemeester van Veenendaal en sinds 2017 is hij burgemeester van Dordrecht, de oudste stad van Holland waar in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering plaatsvond. ‘Niet in Amsterdam, niet in Den Haag, maar hier in Dordrecht is de basis gelegd voor de onafhankelijke Republiek der Nederlanden’, vertelt hij niet zonder trots. Zijn gasten neemt hij steevast mee naar het Groothoofd, het indrukwekkende uitzichtpunt waar drie rivieren samenkomen.

‘Een Dordtenaar is behoorlijk recht voor zijn raap’, zei de burgemeester een jaar na zijn aantreden. ‘Maar hij zal niet heel snel de trots over zijn eigen stad uiten. Terwijl ik denk: kijk nou eens wat voor stad we hebben, wees daar trots op.’

Boegbeeld

Hij wordt omschreven als een verbindende, benaderbare en communicatieve bestuurder die volop actief is op sociale media. Op Facebook gaat hij met bewoners in gesprek, al was hij in januari twee weken van dit medium afgesloten. ‘De reden weet ik nog steeds niet, maar na een mailtje aan de ceo van Meta Benelux was het account snel weer geactiveerd’, zegt Kolff met een grijns.

De herbenoemingsprocedure, voor nog eens zes jaar, is in gang gezet. ‘Kolff staat als vader van twee jonge kinderen, een zoontje van 1 en een dochter van 3, echt midden in de samenleving’, vindt David Schalken, fractievoorzitter van Beter voor Dordt. ‘Dat maakt de burgemeester ook heel menselijk – hij kan zich makkelijk verplaatsen in het leven van andere ouders.’

Kolff, wiens vrouw twaalf jaar jonger is, beaamt dat: ‘Ik sta ’s ochtends ook bij het kinderdagverblijf en straks bij de basisschool. Dat levert vaak leuke gesprekken en ontmoetingen op.’

Net als zijn voorganger Bruls valt de nieuwe voorzitter van het Veiligheidsberaad op door zijn postuur: Kolff is ruim 2 meter lang. Daar maakt hij zelf geregeld grappen over: ‘In het begin kon ik nog een beetje incognito rondlopen in Dordrecht. Maar met mijn 2.03 meter is het lastig om onherkenbaar door het leven te gaan.’

‘Hij is letterlijk een boegbeeld dat boven iedereen uitsteekt op het Eiland van Dordt’, zegt gemeenteraadslid Schalken. ‘Met kleine collega’s ziet dat er soms wel wat knullig uit op de foto: zo’n lange slungel naast een veel kleiner persoon.’

In de sterren geschreven

Roeland Tameling, die ‘citymarketeer’ was in Veenendaal, herinnert zich dat Kolff als burgemeester in die gemeente zijn pr goed op orde had. ‘Hij is zowel inhoudelijk als communicatief heel sterk, een zeldzame combinatie’, zegt Tameling. ‘Maar ook iemand met wie je kunt lachen, die met plezier achter de piano kruipt om de winnaar van The Voice Kids te begeleiden of met kleren aan in het zwembad springt als hij daartoe in een challenge op sociale media wordt uitgedaagd door een enthousiaste inwoner.’

Kolff is als fervent autoliefhebber, vooral van oldtimers, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Automobiel Club (KNAC). ‘Ik noem dat mobiel erfgoed – daar moeten we zuinig op zijn’, zegt hij. ‘Zelf heb ik een oude Porsche uit 1967, tien jaar ouder dan ikzelf.’

Eigenlijk stond zijn burgemeesterschap in de sterren geschreven. Want Kolff is een telg uit een patriciërsfamilie die de afgelopen eeuwen al vijftien burgemeesters heeft afgeleverd. Zo was de overgrootvader van zijn overgrootmoeder ook burgemeester van Dordrecht, van 1803 tot 1808.

‘Dat waren andere tijden’, lacht hij. ‘De voormalige gemeente Deil is bijna 150 jaar lang bestuurd door Kolffen, maar toen ging het burgemeesterschap nog van vader op zoon.’