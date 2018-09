Reuters-journalisten Myanmar moeten zeven jaar de cel in

Een rechter in Myanmar heeft twee journalisten van persbureau Reuters, die sinds december vorig jaar vastzitten, veroordeeld tot zeven jaar celstraf. De twee journalisten, Wa Lone en Kyaw Soe Oo, worden ervan beschuldigd dat ze geheime overheidsdocumenten over troepenbewegingen bemachtigden.

Journalist Wa Lone na afloop van de uitspraak. Lone is samen met collega-journalist Kyaw Soe Oo veroordeeld tot zeven jaar celstraf. Foto Reuters

De tijd die de twee sinds hun arrestatie in december 2017 al in de cel doorbrachten, wordt van de zeven jaar celstraf afgetrokken.

De verslaggevers verklaarden voor de rechter dat twee politieagenten hun op 12 december de documenten hadden overhandigd in een restaurant in Yangon, kort voordat ze door andere agenten werden gearresteerd.

Volgens een politiefunctionaris was een van de twee journalisten ‘in de val gelokt’, om hen te straffen voor hun berichtgeving over de moorden op Rohingya’s. De journalisten deden op het moment van hun aanhouding onderzoek naar de moord op tien leden van de Rohingya-minderheid in deelstaat Rakhine.

‘Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik geloof in recht, democratie en vrijheid’, zei Wa Lone na de uitspraak. ‘Ik heb geen angst.’

De Verenigde Naties, de Europese Unie en landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië hadden bij de regering van Myanmar aangedrongen op vrijlating van de twee journalisten. ‘Vandaag is een treurige dag voor Myanmar, de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo en de pers wereldwijd’, reageerde Reuters-hoofdredacteur Stephen J. Adler.