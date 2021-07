RET erkent fouten na onderzoek naar ongeluk met metro in Spijkenisse

De bestuurder had beter kunnen anticiperen op de gevolgen van het natte weer, stelt het onderzoek. Beeld Arie Kievit

Dat stelt stads- en streekvervoerder RET na onderzoek. De beelden van het metrostel op grote hoogte balancerend op de walvisstaart gingen de hele wereld over. De enige inzittende, de bestuurder, kwam met de schrik vrij.

De metro trok nadat de laatste passagiers waren uitgestapt op tot 57 kilometer per uur, op een traject waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Maar op het stuk van het spoor waar de metro had moeten afremmen, gebeurde dit niet direct, waardoor de metro met een te grote snelheid het opstelspoor opreed. Het antiblokkeersysteem trad in werking, maar door regen was het spoor glad en werd het metrostel daardoor onvoldoende afgeremd.

Het stootjuk dat de metro moest tegenhouden is slechts berekend op treinen die maximaal 15 kilometer per uur rijden, terwijl de metro 45 kilometer per uur reed en doorschoot. Aan het einde van het spoor had, gezien de toegestane snelheid, een noodreminstallatie (zwaarder type stootjuk) moeten staan hetgeen niet het geval was, geeft de RET toe.

Anticiperen

Het onderzoek stelt dat de bestuurder beter had kunnen anticiperen op de gevolgen van het natte weer. Maar, zo luidt ook een van de bevindingen, ‘het is de vraag of de bestuurder hier voldoende toe in staat was gesteld in de opleiding en met de baanervaring.’

Om herhaling te voorkomen heeft de RET op last van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), dat de concessie voor het openbaar vervoer verleent, de maximale snelheid op alle opstelsporen van 35 kilometer per uur teruggebracht naar 20 kilometer per uur. Het spoor bij De Akkers in Spijkenisse wordt tot op heden niet gebruikt. De financiële schade door het ongeluk bedraagt een miljoen euro.