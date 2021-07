Resten ingestort gebouw in Florida tot ontploffing gebracht vanwege naderende storm

Het restant van het ingestorte appartementencomplex in Surfside, Florida, wordt gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Beeld Getty Images

Reddingswerkers maakten zaterdagmiddag plaatselijke tijd plaats voor specialisten die de explosieven moesten aanbrengen voor de sloop van het nog overeind staande deel van het Champlain Towers South-gebouw in Surfside, Miami-Dade. Het boren van gaten in de ruïne zou de reddingsploeg in gevaar kunnen brengen.

Preventieve sloop was volgens de autoriteiten onvermijdelijk gezien de komst van tropische storm Elsa. Die trekt door het Caraïbisch gebied en wordt dinsdagmorgen in Zuid-Florida verwacht. De restanten van het flatgebouw zouden door de kracht van de wind kunnen instorten. De sloop van het gebouw begint maandag.

Het dodental van de ramp met Chaplain Towers South staat nu op 24. De kans is klein dat er nog overlevenden worden gevonden. Reddingswerkers hebben sinds de ramp op 24 juni niemand levend uit het puin kunnen halen. Zeker 121 mensen worden nog vermist.

Familieleden van vermisten waren blijkens opnamen op sociale media zeer ontdaan door het opschorten van de zoektocht naar overlevenden. Burgemeester Daniella Levine Cava van Miami-Dade zei dat de zoektocht in de puinhopen na de sloop zo snel mogelijk zal worden hervat, ‘zo gauw het sein veilig is gegeven’.

De ramp heeft de autoriteiten intussen zeer nerveus gemaakt. In naburig Miami Beach werd zaterdag een appartementengebouw van drie verdiepingen ontruimd nadat bij inspectie van een leegstaande flat schade aan vloeren en een wijkende muur waren ontdekt. Een dag eerder hadden bewoners van een flatgebouw in North Miami Beach hun huis moeten verlaten nadat het bouwtechnisch onveilig was bevonden.