Restaurator Abbie Vandivere maakt het examen beeldende vorming: ‘Ik was totaal uit mijn comfortzone’

Restaurator van oude kunst Abbie Vandivere, tevens jurylid in het tv-programma De Nieuwe Vermeer. Beeld Stef Nagel/MAX

‘Als restaurator van oude kunst was ik totaal uit mijn comfortzone’, zegt Abbie Vandivere een beetje ontevreden nadat ze het examen beeldende kunst heeft doorgenomen. ‘Alle kunstwerken die worden aangehaald, zijn voorbeelden uit de hedendaagse kunst of architectuur. Op één schilderij na.’

Dat ene schilderij is gelukkig wel een werk van Jan Steen dat in het Mauritshuis hangt waar Vandivere werkt als restaurator. De titel Soo voer gesongen, soo na gepepen is een oud-Hollands spreekwoord: slecht voorbeeld doet slecht volgen. Op het doek vloeit de wijn rijkelijk, in een hoek leert een lachende vader zijn zoon pijp roken.

Dat ouders ook fouten maken, is een leuke boodschap voor jongeren, denkt Vandivere, maar over de vragen is ze niet te spreken. ‘Neem de volgende stelling: de stofuitdrukking zorgt voor een natuurgetrouwe weergave. En dan moet ik antwoorden met juist of onjuist? Dat is onmogelijk. Hier zou ik een hele paragraaf over willen schrijven.’

Vandivere – opgegroeid in Canada, maar al ruim vijftien jaar in Nederland – had graag meer aandacht gezien voor de rijke geschiedenis van de Nederlandse kunst. ‘Het examen leert je goed kijken, maar niet om je eigen mening te vormen’, zegt de restaurator die ook als jurylid was te zien in het tv-programma De Nieuwe Vermeer. ‘Bij kunst is je eigen interpretatie erg belangrijk; maar daar is in dit format geen ruimte voor.’

Op de paar honderd examenleerlingen na die dinsdag nog aan de bak moeten, is de vakantie voor de meesten echt begonnen. Vandivere, die dit examen doornam in de auto onderweg naar Parijs, heeft ook vakantieplannen: kunst kijken.

Tip: eindexamen Russisch Gebruik altijd leesstrategieën, tipt Russisch docent Alexandra Lebedinskaia aan alle leerlingen die na het Pinksterweekend examen doen in haar vak. ‘Lees de titel, de subkopjes, de bron en kijk naar de plaatjes die bij de tekst horen. Raadpleeg altijd het woordenboek als je twijfelt over een woord. Doe dit ook bij vragen waarbij je moet kiezen tussen ‘korte’ woordjes zoals signaalwoorden of verbindingswoorden. Vaak weten leerlingen de betekenis ongeveer, en dat kan juist de valkuil worden.’ Ze voegt nog een ding toe: ‘Ни пуха ни пера!’ (Ik zal voor je duimen!).