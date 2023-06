Reputatie worstelbobo India bladdert af door #MeToo-schandaal

De Indiase sportbestuurder en politicus Brij Bhushan Sharan Singh in New Delhi, 6 februari 2023. Beeld Sanjeev Verma / Getty

Volgens zeven Indiase worstelkampioenen waren de handen van Brij Bhushan Sharan Singh (66) overal. Even je ademhaling controleren, zou Singh zeggen als hij aan hun borsten zat. Of hij wilde seks in ruil voor professionele gunsten, zoals speciale voedingssupplementen.

Tien jaar lang hadden de worstelvrouwen te maken met ongewenste intimiteiten op trainingskampen, het kantoor van de worstelfederatie, tijdens buitenlandse toernooien en in hotels. Het enige wat ze konden doen, was zorgen dat ze niet in hun eentje tegenover Singh kwamen te staan, dus trokken ze zo veel mogelijk in groepjes op.

Over de auteur

Marije Vlaskamp schrijft voor de Volkskrant over de positie van China in de wereld. Ook volgt ze de ontwikkelingen elders in Azië. Ze was 18 jaar correspondent in Beijing.

Ook niet-seksueel getint grensoverschrijdend gedrag is Singh niet vreemd. Voor het oog van televisiecamera’s sloeg hij in 2021 een kind in het gezicht. Een gediskwalificeerd jongetje klom het podium op om toch mee te doen. Singh liet even zien wie de baas was. ‘Het zijn sterke jongens en meisjes. Je hebt een sterke figuur nodig om ze onder de duim te houden en is er iemand sterker dan ik?’, aldus Singh toen hij twaalf jaar geleden aantrad als voorzitter van de Indiase worstelfederatie (WFI).

150 betrokkenen

Met volle teugen geniet Singh van zijn faam als ‘bahubali’: een sterke man, vernoemd naar een goddelijke krachtfiguur. Die reputatie bladdert nu snel af, nadat zeven Indiase worstelaars in januari vermeend seksueel wangedrag van Singh en een andere sportbobo aan de kaak stelden.

Singh verloor weliswaar zijn positie bij de worstelfederatie, maar het interne onderzoek naar de beschuldigingen bleef geheim. Ook toen een minderjarige met klachten kwam over molestatie door Singh, werd de sportbestuurder niet gearresteerd. Het politieonderzoek ging zelfs zo traag dat er een por van de hoogste rechtbank voor nodig was om tempo in de ondervraging van ongeveer 150 betrokkenen te brengen.

In april hielden de worstelvrouwen daarom een wekenlange zitstaking, tot de politie de sportcoryfeeën hardhandig wegsleepte. Die beelden schokten de internationale topsportwereld. Zelfs het Internationaal Olympisch Comitee, dat bij eerdere #MeToo-affaires de kaken op elkaar hield, riep op tot onafhankelijk onderzoek.

Schimmige zaken

Over Singhs jeugd is weinig bekend. Ondanks zijn rechtenstudie zou hij niet vies zijn van criminaliteit, zoals illegale alcoholverkoop. Jeugdbendes pikten in zijn opdracht muntjes uit vijvers van tempels. In de politieregisters komt Singh 38 keer voor als verdachte van allerlei misdrijven, al werd hij bijna altijd vrijgesproken. Vorig jaar onthulde hij een moord te hebben gepleegd. Zo zijn er meer schimmige zaken in zijn leven, maar Singh komt ermee weg. Ook dat draagt bij aan zijn aanzien.

Singh gokt erop dat zijn politieke vrienden hem in de #MeToo-affaire de hand boven het hoofd blijven houden. In zijn arme geboortestreek in de Noord-Indiase deelstaat Uttar Pradesh heeft hij belangen in hotelketens, een worstel-academie en een vijftigtal opleidingsinstituten. Als werkgever voor vele duizenden mensen heeft hij een grote plaatselijke aanhang, die in verkiezingstijd stemmen voor hem werft.

Zes keer werd hij gekozen tot parlementslid, waarvan vijf keer voor de regeringspartij van Narendra Modi, de BJP. Hij heeft zijn imago als harde hindoeleider inmiddels zo opgeblazen, dat volgens de geruchten Singh bij de verkiezingen volgend jaar vier zetels voor de BJP kan binnenhalen.

Vrije voeten

Terwijl Singh steeds imponerender verkiezingscampagne voert, wordt hij door de beschuldigingen van populaire worstelaars juist een risico voor zijn partij. Olympische kampioenen als Bajrong Punia en Sakshi Malik, en nationaal kampioen Vinesh Phogat houden stevig druk op de ketel. Als Singh niet snel wordt gearresteerd, dreigen ze de medailles waar worstelminnend India zo trots op is, in de Ganges te gooien.

‘Deze medailles zijn ons leven, onze ziel. Er is geen reden meer om verder te leven als we ze in de Ganges neerlaten’, zo kondigden de topsporters aan in hongerstaking te gaan. Die wanhoopsactie stelden ze uit, omdat de politie vorige week eindelijk met een duizend pagina’s tellende aanklacht tegen Singh kwam.

Singh is nog op vrije voeten, vooral omdat de minderjarige inmiddels haar aanklacht heeft ingetrokken. Volgens de andere worstelaars zet Singh de familie van het jonge sporttalent onder druk om over de zaak te zwijgen. Zo scheef liggen de machtsverhoudingen tussen Indiase topsporters, die meestal afkomstig zijn uit arme gezinnen, en bestuurders zoals Singh, met zijn SUV-wagenpark, privéhelikopters en politieke connecties.

Volgende maand begint de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Een veroordeling kan hem op 3 tot 5 jaar cel komen te staan. Zover komt het niet, aldus Singh. ‘Als er ook maar één beschuldiging wordt bewezen, verhang ik me.’