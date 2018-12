Republikeinse senatoren gaan tegen Trump in: Saoedische kroonprins zat achter moord op Khashoggi

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Beeld REUTERS

‘Als de kroonprins voor een jury zou moeten verschijnen, zou hij binnen een half uur worden veroordeeld’, zei senator Bob Corker, de voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. Een andere Republikeinse senator, Lindsey Graham, zei dat er 'nul procent kans is’ dat de kroonprins niet betrokken was bij de moord op Khashoggi, wiens lijk vermoedelijk aan stukken werd gezaagd nadat hij was vermoord. ‘Je moet stekeblind zijn om niet tot de conclusie te komen dat dit vooraf gepland was en georganiseerd door mensen die onder bevel stonden van Mohammed bin Salman’, zei Graham.

De invloedrijke senator noemde de kroonprins ‘gek’ en ‘gevaarlijk’. Volgens Graham moet de Amerikaanse regering Saoedi-Arabië ‘keihard aanpakken’. Zolang Mohammed bin Salman nog de lakens uitdeelt in het land, kan er volgens Graham geen sprake zijn van Amerikaanse wapenleveranties aan Saoedi-Arabië.

Snoeihard

De snoeiharde conclusies van de Republikeinse senatoren zijn een lelijke tegenvaller voor president Trump, die van meet af aan heeft laten blijken dat hij er weinig voor voelt de kroonprins te bekritiseren, uit vrees de wapenleveranties aan Saoedi-Arabië op het spel te zetten. Volgens Trump had de CIA geen bewijs dat Mohammed bin Salman, ook wel MBS, de hand had in de moord op Khashoggi.

Maar volgens The Washington Post beschikt de CIA wel degelijk over allerlei bewijzen die erop duiden dat MBS waarschijnlijk de opdracht tot de moord gaf. Daarbij gaat het onder meer om onderschepte berichten aan een naaste medewerker van de kroonprins, die de leiding had over het team dat naar Istanbul was gestuurd om Khashoggi te vermoorden.

Kennelijk onder druk van het Witte Huis liet Haspel vorige week verstek gaan, ondanks een verzoek van senatoren hen achter gesloten deuren in te lichten over de zaak. Dat kwam haar te staan op ongekend felle kritiek, ook uit Republikeinse hoek.