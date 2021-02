Republikeinse senator schaart zich onverwachts achter Democraten

Een spandoek met ‘veroordeel of wees verantwoordelijk’ hangt boven een viaduct in Washington D.C., met op de achtergrond het Capitool. Beeld REUTERS

Vorige maand stemde Cassidy nog voor een motie van partijgenoot Rand Paul, waarin stond dat vervolging van Trump ongrondwettelijk zou zijn, omdat hij geen president meer is.

De Republikeinse senator vond vooral dat de advocaten van Trump een slechte beurt maakten. ‘Het was onsamenhangend, willekeurig. Ze zeiden veel dingen, maar spraken niet over de kwestie waar het om draait’, zei hij. Die kwestie is volgens hem ‘of het grondwettelijk is om een president af te zetten die al vertrokken is’. Wat dat aangaat waren de Democratische aanklagers overtuigender en hebben ze het ‘veel beter gedaan’, vindt Cassidy. ‘Ik heb altijd gezegd dat ik dit met een open houding zou benaderen en naar beide kanten zou luisteren als een onpartijdig jurylid’, aldus de senator.

Vijf partijgenoten van Cassidy stemden dinsdag eveneens in met de grondwettelijkheid van het impeachmentproces, al stemden eerder ook al tegen de motie van Paul en kwam hun ja-stem niet onverwacht. In totaal stemden dus 56 van de 100 senatoren voor het voortzetten van de impeachment.

Het proces draait om de vraag of Trump op 6 januari, de dag dat het Capitool in Washington D.C. door zijn aanhangers werd bestormd, heeft aangezet tot geweld. Democraten willen in de Senaat bewijzen dat de oud-president ‘persoonlijk verantwoordelijk’ is voor het ophitsen van zijn achterban, nadat hij wekenlang had volgehouden dat hij door fraude de verkiezingen verloor. Nadat Trump zich in een toespraak direct tot hen richtte, drongen zijn aanhangers het Capitool binnen, terwijl daar de overwinning van Joe Biden werd bekrachtigd. Er vielen vijf doden.

Om Trump uiteindelijk veroordeeld te krijgen, hebben de Democraten wel de steun nodig van meer Republikeinen, want daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig in de 100 zetels tellende Senaat. Dat betekent dat uiteindelijk zeventien Republikeinen moeten meestemmen met de Democraten in de gelijk verdeelde Senaat.

De Republikeinse senator Bill Cassidy schaarde zich bij vijf partijgenoten die voor de voortzetting van het impeachmentproces stemden. Beeld EPA

Verdediging Trump

Hoewel de verdediging van Donald Trump ook vanuit Republikeinse hoek op flinke kritiek kon rekenen, is het team advocaten niet van plan van tactiek veranderen, zei advocaat Bruce Castor na afloop van de eerste zittingsdag tegen journalisten. ‘Ik heb mijn hoofdlijn een week geleden uitgezet', aldus Castor.

Castor en Schoen zijn door Trump ingeschakeld toen zijn eerste advocatenteam uit elkaar begon te vallen. Zijn raadslieden Butch Bowers en Deborah Barberi stapten op, naar verluidt vanwege onenigheid over de te volgen strategie.

Advocaat Schoen heeft in het verleden Trump-vertrouweling Roger Stone vertegenwoordigd. Castor werkte als aanklager en is onder meer bekend door zijn besluit om acteur Bill Cosby in 2005 niet te vervolgen.

De advocaten hebben het proces tegen de voormalige president eerder afgedaan als ‘politiek theater’ en betogen dat Trump niet verantwoordelijk is voor het wangedrag van een ‘kleine groep criminelen’.

Focus op de bestorming

Het impeachmentproces zal zich de komende dagen meer toespitsen op wat er tijdens en voorafgaand aan de bestorming van het Capitool gebeurde. Vanaf het middaguur (18.00 uur Nederlandse tijd) krijgen beide partijen twee dagen, ofwel 16 uur, de tijd om hun zaak tegenover de senatoren te bepleiten.

De Democratische aanklagers zullen woensdag als eerste aan bod komen. Daarna krijgt de verdediging van Trump het woord. Naar verluidt zullen de advocaten van de oud-president hun 16 uur niet volledig benutten. De aanklagers daarentegen wel.

Als beide partijen hun zaak uiteen hebben gezet, krijgen de senatoren de kans om vragen te stellen. Ook kan er worden gestemd over het oproepen van getuigen. Daarna volgen nog de slotpleidooien, waarop de Senaat moet bepalen of Trump schuldig is. Het proces gaat eventueel ook in het weekend verder, mocht dat nodig zijn.