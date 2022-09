Republikeinse oplossing voor migranten: Biden mag ze hebben

Venezolaanse migranten vrijdag 14 september na hun aankomst in Edgartown op het eilandje Martha's Vineyard. Door de gouverneur van Florida Ron DeSantis werden ze met een privévliegtuig naar Massachusetts gestuurd. Beeld AP

Met een zacht sponsje brengt tv-verslaggever Gary een nieuwe laag foundation aan onder zijn ogen. ‘Het kan nu elk moment gebeuren’, zegt hij. De rij achter hem groeit: meer presentatoren, ongeduldig, make-up-doosjes in de hand. Uren speuren ze al het luchtruim af, naar een vliegtuig dat maar niet wil komen.

Het minuscule Coastal Airport, in de Amerikaanse staat Delaware, is vandaag overspoeld. Pers, ambtenaren, politie, hulpverleners — een circus, precies zoals Florida’s gouverneur Ron DeSantis, 1.500 kilometer verderop, het heeft beoogd.

Republikeinse staten als Florida hebben een omstreden tactiek ontdekt om de voor hen cruciale kwestie van immigratie op de spits te drijven. Ze lokken migranten vliegtuigen of bussen in, vaak onder valse voorwendselen, om ze pardoes af te leveren in Democratische bastions. Afgelopen week kwam dat tot een kookpunt.

Greg Abbott, gouverneur van Texas, begon ermee. Bussenvol migranten zond hij richting Washington D.C., New York en Chicago, soms naar huizen van politici, onder wie vice-president Kamala Harris. Onaangekondigd: de chaos moet illustreren waar zuidelijke staten dagelijks mee kampen.

In augustus staken ruim 2 miljoen migranten de grens met Mexico over, het hoogste aantal ooit. De grensstaten menen een last te dragen die Democraten weigeren te erkennen. Ze eisen strenger grensbeleid en een hervatting van de bouw van een muur.

Gouverneur Ron DeSantis gaat verder. Hij trok vorige week 1,5 miljoen miljoen dollar uit Florida’s staatskas, charterde twee vliegtuigen en liet 48 Venezolaanse asielzoekers uitzetten op Martha’s Vineyard: een piepklein eiland voor de kust van Massachusetts, geliefd als elitair resort. Migranten noch inwoners wisten wat ze overkwam. Na een dag geïmproviseerde opvang werden ze overgebracht naar een militaire basis op het vasteland.

Maandag blijkt een van die vliegtuigen opnieuw door Florida geboekt. Bestemming: een vliegveldje vlak bij het zomerhuis van president Joe Biden in de staat Delaware.

Vlucht UCJ11

Het Delaware Coastal Airport is weinig meer dan een parkeerplaats voor privéjets. Geen verkeerstoren. ‘Het is altijd afwachten wie er landt’, zegt de verkeersleider, een onderuitgezakte man met grijze ringbaard. ‘Ik kijk naar dezelfde site als jullie.’

Op hun telefoons volgt de pers nauwgezet vlucht UJC11, een icoontje op een kaart die steeds vastloopt – bezoekers door het hele land worden de website te veel.

Precies deze aandacht is het doel. Republikeinen hopen het landelijke debat naar hun hand te zetten, in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november. Amerikanen over migratie laten praten in plaats van, pakweg, abortus of de juridische penarie van Donald Trump – kwetsbare onderwerpen voor de partij.

UJC11 naar Delaware houdt de VS dinsdag inderdaad bezig. Zelfs het Witte Huis reageert. ‘Ze gebruiken [Venezolanen] die het communisme hebben ontvlucht’, zegt de woordvoerder. ‘Een gemene, voorgekookte politieke stunt.’ Biden zelf reageert laconiek. ‘Laat hem maar op bezoek komen’, zegt hij over DeSantis. ‘We hebben een prachtige kustlijn.’

Spirituele steun

Omdat het nieuws vroeg uitlekte heeft Delaware, in tegenstelling tot Martha’s Vineyard, de kans gekregen om in actie te komen. Diane Batchik (59) porde vriendinnen Deb en Diane op voor een spandoek: ‘Bienvenidos a Delaware.’ Welkom in Delaware. ‘Wij zijn er klaar voor’, zegt Batchik. ‘DeSantis koos de verkeerde staat.’

Delaware’s gouverneur kondigde een opvangplan af. Er is een website voor donaties. Hulporganisaties staan klaar met voedsel, luiers, kleding. Er is medische hulp, en zelfs religieuze.

Pastoor Rene Knight (57) is verschenen met zijn witte boord. ‘Deze mensen zijn al ontheemd en dan komen ze aan...’ – hij gebaart om zich heen, naar de verzamelde pers – ‘...hierin. Ze kunnen alle spirituele steun gebruiken.’

De zon zakt intussen achter de terminal. Als in een dans schuiven de cameramannen op voor het beste licht. ‘Waar blijft dat ding?’ vraagt een verslaggeefster met frustratie in haar stem. ‘Komt het nog wel?’

Mogelijk misdrijf

De migrantenvluchten leiden tot grote verontwaardiging. ‘Het is zo oneerlijk’, zegt Rossana Arteaga-Lopenza, die klaarstaat als vertaler. In Venezuela vindt een moderne exodus plaats: één op de vijf inwoners is het land ontvlucht. ‘Deze mensen ontvluchten een oorlogsgebied en worden als pionnen verplaatst.’

De Venezolanen van Martha’s Vineyard zeggen dat ze zijn gerekruteerd bij een McDonald’s met belofte op werk, cash en gratis vervoer naar metropool Boston. Zij spanden dinsdag een civiele zaak aan tegen gouverneur DeSantis, die ze beschuldigen van misleiding. Een lokale sheriff opende een onderzoek naar een mogelijk misdrijf.

Toch heeft zelfs Arteaga-Lopenza begrip voor het Republikeinse standpunt. ‘De last van migratie is in Amerika onevenredig verdeeld. Het punt dat ze maken is belangrijk, maar deze tactiek is verschrikkelijk.’

DeSantis lijkt dinsdag een spel te spelen met Delaware. Gevraagd naar de door Florida betaalde vlucht, weigert hij doel noch bestemming te bevestigen.

Paniek

In Delaware begint een afvalrace. Terwijl de schemering inzet, verlaten eerst de burgers het vliegveld, dan de hulpdiensten en ten slotte de meeste journalisten. Vlucht UJC11 blijkt plots van bestemming gewijzigd. Over de hoofden koerst het vliegtuig door naar New Jersey. Daar blijkt slechts personeel aan boord.

De speculatie brandt los. Omdat het vluchtplan uitlekte, zou DeSantis de boel hebben afgeblazen: migranten laten landen tussen welkomstborden en hulp schiet zijn doel voorbij. Volgens bronnen van NBC News was juist dit de stunt: bewijzen dat hij al paniek kan creëren met fictieve migranten in een vliegtuig dat nooit komt.

Wanneer de lichten op de startbaan aanspringen, is een handjevol journalisten over. De laatste landing, om 22.00 uur, blijkt de privéjet van een rijk gezin. Toch gaan de verslaggevers live, om hun kijkers te vertellen wat er die dag níét is gebeurd. DeSantis heeft zijn doel bereikt.