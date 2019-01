Republikeinse ‘mannetjesmaker’ en Trump-adviseur Roger Stone opgepakt in Rusland-onderzoek

Het is de eerste nieuwe zaak in maanden van Mueller, die onder druk staat van Trump en zijn aanhangers om het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen het campagneteam en Moskou tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 snel af te ronden.

De arrestatie van Stone in Florida komt niet onverwacht. De Republikeinse ‘mannetjesmaker’ riep al maanden dat hij er rekening mee hield dat hij zouden worden aangeklaagd. De aanhouding kan mogelijk een grote stap zijn in het onderzoek van Mueller. Stones naam is vaak gevallen, omdat hij contact zou hebben onderhouden met Wikileaks in aanloop naar de publicatie van de gehackte e-mails van Hillary Clinton.

De aanklacht tegen Stone is de meest gedetailleerde tot nu toe van de manier waarop en in welke mate medewerkers van Trumps campagneteam in de zomer van 2016 op de hoogte waren dat e-mails van Clinton gestolen waren. Volgens Mueller zochten medewerkers van de campagne contact met Stone om te weten te komen wanneer de e-mails zouden worden gepubliceerd. Wie deze medewerkers zijn, noemt Mueller niet.

Roger Stone arrested following Mueller indictmenthttps://t.co/7M3NGSaCIl POLITICO

Gelogen tegen Congres

Stone is niet aangeklaagd voor het samenspannen met WikiLeaks of met de Russische inlichtingenfunctionarissen die volgens Mueller verantwoordelijk waren voor de hack. Wel zou hij volgens de aanklager hebben gelogen tegen onder meer het Congres over wat hij wist van de publicatie door WikiLeaks. Ook probeerde hij volgens Mueller het onderzoek te dwarsbomen en getuigen te beïnvloeden.

Volgens de speciaal aanklager gaven leden van de Trump-campagne een hoge medewerker opdracht contact op te nemen met Stone nadat WikiLeaks op 22 juli van dat jaar gehackte mails van onder meer het Democratische partijbestuur had gepubliceerd. Die persoon vroeg Stone ‘welke andere beschadigende informatie’ WikiLeaks had over de Clinton-campagne.

Stone heeft altijd ontkend dat hij samenwerkte met WikiLeaks om de e-mails naar buiten te brengen die Clinton in verlegenheid brachten. Hij trok echter de aandacht van Muellers onderzoekers omdat hij In 2016 in een tweet schreef dat e-mails die gestolen waren van Clintons campagnevoorzitter John Podesta, snel zouden worden gepubliceerd.

Stone zegt echter dat hij indertijd had gehoord van een radiopresentator in New York, Randy Credico, dat WikiLeaks op het punt stond gehackte e-mails naar buiten te brengen. Ook beweert hij niet te hebben geweten wat in de e-mails stond.